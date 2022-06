Genea Lanzara, Sica: "Sono entusiasta per il risultato raggiunto" Il presidente ringrazia tutti i componenti della società dopo una stagione meravigliosa.

Per la Genea Lanzara si è chiusa una stagione straordinaria. La prima squadra è riuscita a riconfermarsi ai vertici della serie A2 e l’under 20 ha fatto addirittura meglio. Dopo essersi qualificata alla Final Eight della Youth League Under 20 andata in scena ne “La Casa della Pallamano di Chieti”, è riuscita addirittura a salire sul podio. Grande dimostrazione di forza e un messaggio importante per il futuro.

“Sono entusiasta per il risultato raggiunto – ha raccontato con orgoglio il presidente Domenico Sica – volevamo ben figurare anche in questa categoria dopo lo splendido percorso fatto nei PlayOff Promozione in massima serie, sfiorata per un soffio: credo che abbiamo raggiunto l'obiettivo nel migliore dei modi, arrivando alle spalle di due realtà come Cassano e Pressano che da anni sono protagoniste sia in massima serie che in tutte le categorie giovanili in Italia”. Una medaglia costruita nel tempo grazie all’impegno di tutto lo staff societario. “Il bronzo è frutto del duro impegno che squadra, staff e società hanno messo in campo quotidianamente quest'anno. Dopo molti anni finalmente una squadra meridionale sul podio nelle categorie giovanili. La stagione, insomma, volge al termine – conclude – per questo è momento di ringraziamenti. Ringrazio i ragazzi per aver dato l'anima in questi quattro giorni e di aver dimostrato in tutta la stagione di avere fame di vittoria”.

Un ringraziamento particolare va fatto a mister Manojlovic. “Ringrazio il mister, un guerriero che non molla mai, ringrazio ogni componente della società che ogni giorno si impegna per non far mancare niente alla squadra. Infine ringrazio genitori, tifosi e sponsor che non ci hanno mai fatto mancare la loro vicinanza e ci danno sempre la forza per andare avanti. Adesso ci metteremo all'opera sin da subito per progettare la stagione futura, perché questa vittoria rappresenta per noi un punto di partenza –conclude- non un traguardo”.

Foto: Fabrizia Petrini FIGH