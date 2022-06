Salerno capitale della vela: nel fine settimana il campionato italiano Este24 Nel Golfo la competizione che vedrà impegnati oltre cento atleti da tutto il Paese

Si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 giugno il 28esimo Campionato Italiano Este24 nel Golfo di Salerno che vedrà 20 imbarcazioni Este24, contendersi il titolo italiano che porterà nella città di Salerno oltre 100 velisti. Un evento, organizzato dal Club Velico Salernitano, che aprirà la stagione della vela nel capoluogo campano con una competizione nazionale che avrà luogo nello specchio d’acqua tecnico e suggestivo del litorale salernitano.

Presentato stamane presso palazzo di città il Campionato Italiano Este24, vedrà la presenza di atleti provenienti da tutta Italia per gareggiare a vele spiegate nella città di Salerno. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti: Elena Salzano, presidente del Club Velico Salernitano; Francesco Lo Schiavo, presidente della Fiv V Zona; Massimo Iannaccone, delegato di flotta V Zona Classe Este24; Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno e Alessandro Ferrara, assessore al turismo del Comune di Salerno.

"Il Campionato Italiano Este24 è solo il primo di numerosi appuntamenti velici all’interno della programmazione del Club Velico Salernitano - dice Elena Salzano, presidente del CVS - che si propone di rilanciare l’attività velica attraverso iniziative di sensibilizzazione verso la vela e il mare, partendo anche dai più piccoli, proprio com’è stato per il Vela day. Come Club, ci siamo mossi in sinergia con tutto il Consiglio Direttivo, coinvolgendo in primis i soci. Ora siamo pronti ad accogliere a Salerno gli equipaggi delle imbarcazioni Este24 per rendere l'evento una occasione indimenticabile come momento sportivo e sociale".

"La sinergia tra il Club Velico Salernitano, la FIV e l’amministrazione comunale è una grande sfida riuscita che permetterà a Salerno di posizionarsi tra le Capitali della Vela, al pari di altre città italiane - dichiara Francesco Lo Schiavo, Presidente FIV V Zona -. È stato il primo passo che apre le porte verso percorsi e progetti da portare avanti per promuovere la vela e l’amore per lo sport in generale e per il mare".

"Tre giorni di regata per un massimo di 8 prove per 20 Este24 che giungeranno a Salerno per regatare e divertirsi - sostiene Massimo Iannaccone, delegato di flotta della classe Este24 - si tratta di oltre 100 atleti, in primis velisti, con l’amore per il mare e per lo sport, guidati nel proprio percorso velico dalla passione per una classe competitiva come quella degli Este24 e dalla voglia di andare per mare e di scoprire luoghi meravigliosi".

È proprio tra i luoghi meravigliosi che si sussegue ogni anno l’appuntamento per decretare il campione italiano Este24, alternandosi tra le più belle località d’Italia che si contendono campi di regata tecnici, che diventano favorevoli o meno in base al meteo e al vento, che può giocare qualche scherzo ma che non ne esclude il piacere per gli equipaggi di gareggiare, tra istinto e scelte tattiche per raggiungere l’ambita coppa.

"Un’iniziativa importante per il marketing territoriale - dice Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno - che vedrà un alto numero di imbarcazioni a Salerno, che ci prepareremo ad accogliere al meglio. Salerno è mare, con un litorale splendido da valorizzare sempre di più. La vela è uno sport fatto di sapienza e tecnica, che guarda all’ecologia e come città di mare, dobbiamo assolutamente promuovere. Il Campionato Este24 aprirà i tanti appuntamenti sportivi di questa stagione, che vedranno giungere tantissimi atleti, famiglie e appassionati di vela sul nostro territorio. Lo sport è una delle chiavi con cui si può mettere in moto il turismo, il commercio e il rilancio della nostra città", il commento del primo cittadino.

"Lo sport rilancia il turismo ma se è acquatico è ancora meglio. Salerno fa la sua parte con il mare - sostiene Alessandro Ferrara, assessore al turismo del Comune di Salerno - un circuito sempre più ampio che dà spazio non solo agli adulti ma anche a bambini e ragazzi. Si inaugura una grande stagione estiva con turismo ed eventi. Tanti sono gli sbarchi crocieristici e altrettante sono le iniziative da mettere in campo per accogliere al meglio il turista".