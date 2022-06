Scherma, Europei: convocata la salernitana Rossella Gregorio Dopo l'infortunio la campana è pronta a tornare in pedana in uno degli appuntamenti più importanti.

Europei e Mondiali sono il grande obiettivo stagionale di Rossella Gregorio. La campionessa salernitana, che sta recuperando dall’infortunio subito a Padova e che le ha impedito di partecipare agli Assoluti di Courmayeur, è tra le convocate del responsabile d’arma Nicola Zanotti. La Gregorio volerà ad Antalya con la squadra azzurra col doppio obiettivo di fare bene nell’individuale, in stagione ha colto due terzi posti in Coppa del Mondo, e andare sul podio nella prova a squadre dove l’Italia punta forte anche in ottica Parigi 2024 dopo le medaglie sfiorate a Rio de Janeiro e Tokyo.

Insieme a lei faranno parte della spedizione in terra turca anche Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro. Per il ruolo di riserva in Italia è stata indicata Chiara Mormile. Rossella Gregorio esordirà nella prova individuale domenica 19 giugno, mentre la prova a squadre è in programma il 22 giugno ultimo giornata di competizioni.

Di seguito il quadro completo di tutti i convocati per gli Europei e il programma.

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022 – Antalya (Turchia), 17-22 giugno 2022

I CONVOCATI

Fioretto maschile

Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola (solo individuale)

Riserva – solo gara a squadre: Guillaume Bianchi

Fioretto femminile

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi

Riserva in Italia: Erica Cipressa

Sciabola maschile

Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre

Riserva in Italia: Giovanni Repetti

Sciabola femminile

Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro

Riserva in Italia: Chiara Mormile

Spada maschile

Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Riserva in Italia: Valerio Cuomo

Spada femminile

Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio

Riserva in Italia: Giulia Rizzi

LA DELEGAZIONE

Capo Delegazione: Maurizio Randazzo

Staff tecnico fioretto: CT Stefano Cerioni; maestri Fabio Maria Galli, Filippo Romagnoli; preparatrice atletica Annalisa Coltorti

Staff tecnico sciabola: CT Nicola Zanotti; maestri Benedetto Buenza, Tommaso Dentico

Staff tecnico spada: CT Dario Chiadò; maestri Enrico Di Ciolo, Roberto Cirillo, Daniele Pantoni

Medico: Riccardo Foti

Fisioterapisti: Massimo Donati, Federica Baldi

Tecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Paolo Battocchio

Segreteria FIS: Giorgia Caloro

IL PROGRAMMA DELLE GARE

17 giugno

Fioretto femminile individuale (inizio ore 9)

Sciabola maschile individuale (inizio ore 13)

18 giugno

Spada femminile individuale (inizio ore 9)

Fioretto maschile individuale (inizio ore 12)

19 giugno

Spada maschile individuale (inizio ore 9)

Sciabola femminile individuale (inizio ore 13)

20 giugno

Fioretto maschile a squadre (inizio ore 9)

Sciabola maschile a squadre (inizio ore 9)

21 giugno

Spada femminile a squadre (inizio ore 9)

Sciabola femminile a squadre (inizio ore 9)

22 giugno

Fioretto maschile a squadre (inizio ore 9)

Sciabola femminile a squadre (inizio ore 9)