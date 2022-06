Jomi Salerno, confermate due veterane del gruppo Restano capitan Pina Napoletano e Ilaria Dalla Costa.

Dopo gli annunci degli addii è tempo di conferme in casa Jomi Salerno. Le società vice campione d’Italia ha operato un profondo restyling del gruppo della prima squadra dove ci saranno diversi innesti. A guidare in campo le compagne più giovani ci sarà una coppia ormai affiatata composta dal campitano Pina Napoletano e dalla sua vice Ilaria Dalla Costa.

La Napoletano, una bandiera per la società, ha vinto otto volte lo Scudetto, vanta sei Supercoppe e altrettante Coppe Italia. Per la Dalla Costa è la settima stagione a Salerno dove ha vinto quattro titoli triolori, quattro Supercoppe e due Coppe Italia. Sono due figure fondamentali per dare il via ad un nuovo corso dopo la sconfitta in finale contro Bressanone. La Jomi Salerno è la squadra più vincente del nuovo secolo e dovrà continuare a giocare per ottenere il massimo risultato.