Pallanuoto, parte il mercato e la Rari Nantes Salerno riporta a casa Vassallo "Felice di tornare a indossare i colori con i quali sono cresciuto e che mi hanno lanciato".

Torna ad indossare i colori giallorossi il portiere salernitano Gabriele Vassallo, classe 1993, nelle ultime due stagioni nell'Anzio Waterpolis. Campione del mondo con la Nazionale Under 20 in Ungheria nel 2013. Con i colori azzurri ha vinto il Campionato Europeo under 17 nel 2010 e under 19 nel 2012. Ha fatto parte anche della Nazionale Universitaria ed ha già collezionato diverse presenze con la Nazionale Maggiore.

Inizia la sua carriera da professionista proprio alla Rari Nantes Salerno, allenato da Luigi Mogavero, Luca Malinconico, Dani Pecotic e infine Božo Vuletic.

????????????????????????????????:"Sono davvero felice di tornare a indossare i colori con i quali sono cresciuto e che mi hanno lanciato nella pallanuoto che conta già all'età di 15 anni. Non vedo l'ora di mettere al servizio della squadra l'esperienza che ho maturato in questi anni. Cercheremo tutti insieme di raggiungere gli obbiettivi prefissati.

La mia scelta è legata al grande senso di appartenenza nei confronti della città e al progetto tecnico che mi entusiasma. Voglio, insieme a tutta la squadra e la società, portare Salerno a calcare palcoscenici Europei, e affermarci come una realtà solida e stabile del massimo campionato italiano."

????????????????????????????, presidente della Rari Nantes Nuoto Salerno: "Gabriele è cresciuto nella Rari Nantes dove ha fatto tutto il percorso giovanile fino ad entrare titolare in A2 a 17 anni. Giusto che dopo aver spiccato il volo torni al nido e siamo certi che darà un grosso contributo alla crescita della nostra squadra".

??????????????????????????????, direttore sportivo: “Gabriele è uno dei portieri più forti e più affidabili della serie A1. Riportarlo a Salerno è per noi motivo di orgoglio e sarà un punto fermo per la prossima stagione per puntare a traguardi sempre più ambiziosi. La sua grinta e le sue doti tecniche saranno sicuramente un valore aggiunto per la squadra.”

??????????????????????, allenatore: "Gabriele è un portiere ormai con tanti campionati di A1 alle spalle. Il suo livello tecnico non si discute mi aspetto che da salernitano trasmetta al gruppo il senso appartenenza verso la Rari".