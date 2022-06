Jomi Salerno, continuano le conferme: oggi è il turno della Stettler Il pivot resterà col club campano anche nella prossima stagione per inseguire nuovi successi.

Giugno è il mese più importante per mettere le basi in vista della prossima stagione. In casa Jomi Salerno lo sanno bene, hanno atteso la fine del campionato di A1 e di quello under 20 per cominciare ad annunciare prima gli addii e poi le riconferme. Oggi è stato il turno del pivot Lucila Stettler che resterà a Salerno anche nella prossima stagione per dare il suo apporto alla causa. La Stettler è una garanzia, si tratta di una giocatrice che risponde sempre presente quando c’è bisogno di lei. Con la casacca della Jomi Salerno, la ragazza nata a Cordoba, vinto quattro titoli: uno Scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe.