Italrugby femminile, convocata la salernitana Franco Dopo l’infortunio nel Sei Nazioni la campana sarà in raduno a Roma dal 16 al 19 giugno.

Il Sei Nazioni è stato un banco di prova importante nella stagione più attesa che si concluderà con i Mondiali in Nuova Zelanda. L’Italrugby femminile ha riposto in maniera positiva ed è pronta a vivere una lunga estate di preparazione. Il commissario tecnico Andrea Di Giandomenico ha diramato la lista delle convocate per il raduno in programma a Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. Dal 16 al 19 giugno. Della lista fa parte anche la salernitana Giada Franco, che dopo i problemi fisici avuti durante il Sei Nazioni è una pedina da recuperare al cento per cento in vista del Mondiale in Nuova Zelanda. L’ex giocatrice del Rugby Benevento, che attualmente milita al Rugby Colorno, vanta 21 caps in azzurro e spera di aumentare i suoi gettoni di presenza già il prossimo 24 luglio allo Starlight Stadium di Langford dove andrà in scena la sfida contro il Canada.

“Credo che il gruppo condivida un grande entusiasmo nel cominciare la preparazione in vista della Coppa del Mondo”, ha spiegato Andrea Di Giandomenico.

“In occasione del primo raduno sarà importante valutare le esigenze individuali, sincerarsi innanzi tutto che ci sia un buon recupero di energie fisiche e mentali, a conclusione di una lunga stagione sportiva. Sarà importante condividere i principi e la direzione da intraprendere, portarla avanti nei mesi di lavoro che ci attendono per arrivare preparati alla partenza per la Nuova Zelanda. Abbiamo un buon programma –conclude- un primo test a luglio in Canada, altri in via di definizione a settembre e una gran voglia di prepararci al meglio: non ci rimane altro che metterci al lavoro”.

La lista delle 30 atlete convocate:

ARRIGHETTI Ilaria – Stade Rennais, 53 caps

BARATTIN Sara – Villorba Rugby, 106 caps

BARRO Francesca – Valsugana Rugby, 1 cap

BETTONI Melissa – Stade Rennais, 69 caps

CAVINA, Micol – Villorba Rugby, 5 caps

D’INCA’ Alyssa – Villorba Rugby, 7 caps

DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 28 caps

FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 33 caps

FRANCO, Giada – Rugby Colorno, 21 caps

FURLAN Manuela – Villorba Rugby, 86 caps

GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 81 caps

GIORDANO Elisa – Valsugana Rugby Padova, 53 caps

LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 32 cap

MADIA, Veronica - Rugby Colorno, 30 caps

MAGATTI Maria – CUS Milano Rugby, 43 caps

MARIS Gaia - Valsugana Rugby Padova, 9 caps

MERLO Michela – Rugby Colorno, 11 caps

MUZZO Aura – Villorba rugby, 24 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria - Valsugana Rugby Padova, 13 caps

RIGONI Beatrice - Valsugana Rugby Padova, 54 caps

ROLFI, Sofia – Rugby Colorno, esordiente

SEYE Sara – Rugby Calvisano, 5 caps

SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 67 caps

STECCA, Emanuela – Villorba Rugby, 2 caps

STEFAN, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 66 caps

STEVANIN, Emma – Valsugana Rugby Padova, esordiente

TOUNESI Sara – ASM Romagnat, 23 caps

TURANI Silvia – Rugby Colorno, 18 caps

VECCHINI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 8 caps

VERONESE Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 11 caps