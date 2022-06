Pallanuoto, la Rari Nantes Salerno si tiene stretto il centroboa Tomasic Il croato resterà ancora alla corte di mister Brancaccio che lo reputa una pedina fondamentale.

l mercato è ormai iniziato. Si parla di nuovi innesti e riconferme. In casa Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, oltre all’arrivo di Vassallo, c’è una riconferma importante. Continua in giallorosso l’avventura del centroboa croato Mislav Tomasic, una delle pedine più importanti nel progetto tecnico di coach Matteo Citro che non ha nascosto la sua soddisfazione. "Mislav ha tanta esperienza e qualità dai 2 metri in fase offensiva. È al quarto anno con noi e so quello che ci può dare".

Ambizioso il giocatore croato. “Quarto anno insieme. Quest’anno in particolare è un anno importante, con la celebrazione del centenario della società. L’anno prossimo insieme a mister Citro ed ai miei compagni cercheremo di essere ancor più competitivi, con il grande aiuto dei nostri meravigliosi tifosi".

La scelta di continuare insieme piace al presidente Enrico Gallozzi. "Mislav è una pedina fondamentale per noi ed ha dimostrato in questi anni il suo attaccamento alla nostra società. Sono davvero compiaciuto che trascorreremo ancora un altro anno insieme".

Gli fa eco il direttore sportivo del club Mariano Rampolla. “Siamo molto soddisfatti per aver confermato per il quarto anno Mislav Tomasic, centroboa di assoluta esperienza che è ormai un pilastro della squadra. Mislav ha delle elevate capacità tecniche ed è fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi.”

Nell’anno del centenario la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno alzerà l’asticella delle ambizioni puntando a migliorare il risultato dell’ultima stagione e quindi a strappare una storica qualificazione europea che sarebbe la vera ciliegina sulla torta.