Rari Nantes Salerno, torna Siani: "Sono molto motivato" Mister Citro: "Mi aspetto che porti entusiasmo e determinazione all'interno del gruppo".

Il mercato della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno è entrato nel vivo. Dopo alcune riconferme ecco un colpo in entrata. Torna a casa Gianmaria Siani, cresciuto nelle giovanili del club guidato dal presidente Gallozzi, prima di andare alla Canottieri Napoli dove ha riempito il suo palmares con due scudetti under 20 e ha conquistato una promozione in A2 con la Rari Nantes Arechi. Ha giocato poi nell'Ortigia Siracusa per 3 anni conquistando un quarto posto e l'ingresso in Euro Cup. Nelle ultime due stagioni ha giocato nell'Anzio Waterpolis.

"Tornare a Salerno alla Vitale nella società in cui sono nato e cresciuto nell'anno del centenario è davvero un'emozione unica –ha spiegato- ancor prima d'iniziare. Sono molto motivato e spero di ripagare sul campo la fiducia di mister Citro e della società, non vedo l'ora di ritrovare tutti i miei compagni di squadra, con molti dei quali ho condiviso gran parte della vita sportiva e non solo, e scrivere pagine importanti di questa società e proiettarla in scenari importanti".

"Gianmaria è cresciuto nella Rari, è un atleta di grande talento e passione” ha dichiarato il presidente Gallozzi. “Ha già alle spalle tanti anni di esperienze importanti, un bagaglio tecnico e professionale che sono sicuro sarà un punto di partenza per gli obiettivi che ci poniamo per la prossima stagione".

Soddisfatto il direttore sportivo Mariano Rampolla che accoglie il ragazzo dopo sette anni. “Un gradito ritorno quello di Gianmaria Siani che dopo 7 anni vestirà di nuovo la calottina giallorossa. Gianmaria è un giocatore che può ricoprire vari ruoli e negli ultimi anni ha fatto un percorso di crescita importante, per questo sono convinto che darà un notevole contributo nel prossimo campionato”.

Chi conosce bene il ragazzo è il tecnico Matteo Citro. "Gianmaria è un ragazzo che ho già allenato in passato, oggi ha diversi campionati di A1 sulle spalle è molto grintoso e può ricoprire diversi ruoli. Mi aspetto che porti entusiasmo e determinazione all'interno del gruppo".