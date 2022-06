Rari Nantes Salerno, arriva Valentino Gallo Campione del mondo col Settebello nel 2011 sbarca alla corte di Citro un grande giocatore.

Arriva alla Rari Nantes Nuoto Salerno l'attaccante della nazionale italiana: Valentino Gallo. Campione mondiale a Shangai 2011, vicecampione olimpico a Londra 2012, medaglia di bronzo a Rio 2016. Nelle ultime stagioni ha giocato con l'Ortigia Siracusa, dopo essere stato per diversi anni il capitano del Posillipo ed aver giocato con l’An Brescia.

Valentino Gallo: "Sono felicissimo per questa decisione. Quando una decisione la senti con il cuore è sempre quella giusta. Conosco benissimo la Campania, sono molto affezionato al territorio, ho trascorso tanti anni a Napoli. Salerno è una città stupenda, la squadra è una bellissima squadra che ha fatto soffrire tante squadre che sono venute a giocare lì. Una decisione che ho ponderato tanto, quando senti che la decisione è quella giusta fai sempre bene non sbagli mai. Ora non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con i miei compagni e dare inizio a questa nuova avventura."

Enrico Gallozzi, presidente della Rari Nantes Nuoto Salerno: "Valentino Gallo è un giocatore con una grandissima esperienza. Siamo molto contenti che abbia accettato di venire a giocare con noi. Insieme cercheremo di toglierci molte soddisfazioni."

Mariani Rampolla: direttore sportivo: “Valentino Gallo, un top player tra gli attaccanti di mano sinistra, farà parte della rosa della Rari per i prossimi due anni. È superfluo dire che siamo entusiasti della scelta che Valentino ha fatto nello sposare il nostro progetto di crescita, ma ci tengo a sottolineare che oltre le sue indiscusse doti tecniche mi hanno impressionato le sue motivazioni a voler venire a Salerno. Un plurimedagliato che aggiunge tanta qualità ad una squadra già rodata.”

Matteo Citro, allenatore: "Valentino è un giocatore che ha giocato per tanti anni ad altissimo livello è ancora integro fisicamente e può dare ancora tanto, inoltre ha sposato con grande entusiasmo il nostro progetto."

La nuova rosa della Rari si sta delineando ed è proiettata verso traguardi ambiziosi