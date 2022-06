Scherma, Europei: per la Gregorio uno splendido argento nella sciabola La campionessa salernitana si è arresa solo all'azera Bashta nell'assalto per l'oro.

E’ mancato solo il guizzo finale alla splendida giornata di Rossella Gregorio agli Europei di scherma di Antalya in Turchia. La ragazza salernitana, che in questa stagione è tornata di prepotenza ai vertici della specialità della sciabola femminile, ha portato a casa una splendida medaglia d’argento. La portacolori del Gruppo Sportivo dei Carabinieri ha iniziato con quattro vittorie e due sconfitte il suo cammino nel girone di qualificazione.

Nel primo turno ad eliminazione diretta ha rischiato grosso contro la spagnola Perez Cuenca. L’assalto si è deciso in favore della campionessa salernitana solo all’ultima stoccata, un punto che è stato la prima pietra per costruire un capolavoro. Nel turno successivo la Gregorio ha dominato l’ungherese Pusztai per 15-9, per poi infliggere il ko con lo stesso punteggio anche alla bulgara Hramova.

Nei quarti di finale è andato in scena lo scontro con la francese Queroli. Assalto vinto dall’azzurra per 15-9 con grande personalità e stoccate di altissima qualità. In semifinale ancora un’altra sfida Italia-Francia con la Balzer vittima sacrificale di turno sconfitta 15-11. In finale, invece, Rossella Gregorio ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto dell’azera Bashta che ha meritato di salire sul gradino più alto del podio.

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022 – SCIABOLA FEMMINILE INDIVIDUALE – Antalya (Turchia), 19 giugno



Finale

Bashta (Aze) b. Gregorio (ITA) 15-9



Semifinali

Gregorio (ITA) b. Balzer (Fra) 15-11

Bashta (Aze) b. Cieslar (Pol) 15-6



Quarti

Gregorio (ITA) b. Queroli (Fra) 15-9

Bashta (Aze) b. Kharlan (Ukr) 15-14

Cieslar (Pol) b. Eifler (Ger) 15-13

Balzer (Fra) b. Navarro (Esp) 15-13



Tabellone dei 16

Eifler (Ger) b. Criscio (ITA) 15-11

Gregorio (ITA) b. Hramova (Bul) 15-9



Tabellone dei 32

Georgiadou (Gre) b. Passaro (ITA) 15-6

Karimova (Aze) b. Battiston (ITA) 15-12

Gregorio (ITA) b. Pusztai (Hun) 15-9

Criscio (ITA) b. Erbil (Tur) 15-9



Tabellone dei 64

Criscio (ITA) b. Tanzmeister (Aut) 15-5

Gregorio (ITA) b. Perez Cuenca (Esp) 15-14



Fase a gironi

Rossella Gregorio: 4 vittorie, 2 sconfitte

Michela Battiston: 4 vittorie, 1 sconfitta

Martina Criscio: 4 vittorie, 2 sconfitte

Eloisa Passaro: 6 vittorie, 0 sconfitte



Classifica (61): 1. Anna Bashta (Aze), 2. Rossella Gregorio (ITA), 3. Zuzanna Cieslar (Pol), 3. Sara Balzer (Fra), 5. Olga Kharlan (Ukr), 6. Caroline Queroli (Fra), 7. Larissa Eifler (Ger), 8. Araceli Navarro (Esp), 14. Martina Criscio (ITA), 17. Eloisa Passaro (ITA), 22. Michela Battiston (ITA)