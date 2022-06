Rari Nantes Salerno, con Bertoli innesto di grande esperienza “Credo che la società abbia formato una bella squadra per la prossima stagione".

Continua la campagna acquisti della Campolongo Rari Nantes Salerno che, nella stagione che segue la festa del centenario, vuole provare ad alzare l’asticella sognando una qualificazione europea. L’ultimo innesto è quello del difensore Zeno Bertoli, fresco di pokerissimo con la Pro Recco dove quest’anno ha vinto: Scudetto, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Europea.

Cresciuto nel Posillipo, con cui nel 2015 ha vinto la LEN Euro Cup, conta con ben 83 presenze in Nazionale e una vasta esperienza che potrà mettere al servizio di mister Citro e dei compagni.

"Sono molto felice di entrare a far parte della Rari Nantes Salerno e non vedo l’ora di cominciare” ha spiegato l’atleta. “Credo che la società abbia formato una bella squadra per la prossima stagione, ci possiamo togliere qualche soddisfazione importante. La ringrazio per avermi coinvolto in questo progetto, metterò tutta la mia esperienza e impegno."

Contento il presidente Gallozzi: "Zeno Bertoli è un giocatore molto concreto, mentalmente preparato a gestire sfide d'alto livello, saprà sicuramente proiettare la squadra verso gli obiettivi prefissati. Siamo molto contenti del suo arrivo a Salerno."

Chi ha finalizzato l’acquisizione è stato il direttore sportivo Rampolla che spiega anche le difficoltà di questa campagna acquisti. “In un mercato molto particolare e con pochi trasferimenti di giocatori bravi italiani, siamo riusciti a portare alla Rari per le prossime due stagioni, Zeno Bertoli. Proveniente dalla Pro Recco, quindi con una mentalità vincente sarà sicuramente il punto di riferimento della squadra. È un onore che anche Zeno abbia accettato di trasferirsi a Salerno per far parte di una rosa di ottimi giocatori. Sicuramente farà benissimo nel prossimo campionato.”

Chi dovrà fare inserire Bertoli è coach Citro. “Zeno ha grande fisicità ed esperienza può ricoprire più ruoli, è molto motivato e sarà il giocatore di equilibrio per la squadra".