Tanta Jomi Salerno nella nazionale che partecipa ai Campionati Mondiali U20 La società salernitana, vince campione d'Italia, sarà ben rappresentata alla competizione iridata.

Grande presenza della Jomi Salerno in seno alla nazionale Under 20 che prenderà parte ai Campionati Mondiali in programma in Slovenia. Il capitano della formazione salernitana nonché Consigliere Federale Pina Napoletano sarà il capo delegazione mentre nello staff tecnico ci sarò Adele De Santis in qualità di allenatore dei portieri azzurri. Non finisce qui, del gruppo faranno infatti parte anche le atlete Giada Chianese, Giulia Rossomando e Ramona Manojlovic della Jomi Salerno. Del roster agli ordini del tecnico Giuseppe Tedesco farà parte anche la salernitana, prodotto della “cantera” Jomi Salerno, Giulia Fabbo attualmente in forza al Metz (Francia). Grande soddisfazione per il club caro al presidente Mario Pisapia che vede così premiati tutti i suoi sforzi. Alla Tri lilije Hall di Laško, in Slovenia, l’Italia debutterà ai Campionati Mondiali U20 femminili. Sarà l’Argentina l’avversaria della prima Nazionale azzurra giovanile ai nastri di partenza di una manifestazione iridata. Le sudamericane, la Danimarca e il Montenegro sono le compagini che le ragazze guidate da Giuseppe Tedesco troveranno sulla loro strada da qui al prossimo 25 giugno nel corso della fase preliminare della competizione. Oggi (martedì) la partenza definitiva alla volta ancora una volta della Slovenia. Lo staff tecnico guidato da Giuseppe Tedesco, affiancato da Elena Barani e Adele De Santis, ha individuato le 18 atlete che comporranno l’organico in campo fra Laško e Celje.

La delegazione italiana ai Mondiali U20:

PORTIERI: Sara Di Giugno (PO – 2002 – Cassa Rurale Pontinia), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Venplast Dossobuono), Margherita Danti (PO – 2006 – Chiaravalle)

ALI: Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago), Lisa Ponti (AS/CE – 2003 – Cassano Magnago), Luisella Podda (AD – 2002 – Cassa Rurale Pontinia), Asia Mangone (AD – 2005 – Casalgrande Padana), Giulia Rossomando (AD – 2004 – Jomi Salerno), Giada Chianese (AS/CE – 2004 – Jomi Salerno)

TERZINI E CENTRALI: Emma Girlanda (CE – 2004 – Mezzocorona), Charity Iyamu (TS – 2005 – Tushe Prato), Ramona Manojlovic (TS – 2002 – Jomi Salerno), Aurora Gislimberti (TS – 2004 – Mezzocorona), Serena Eghianruwa (TS – 2004 – Cellini Padova), Giulia Fabbo (TS – 2003 – Metz/FRA), Giorgia Meneghini (TD/AD – 2005 – Cellini Padova), Michela Notarianni (CE/TS – 2002 – Leno)

PIVOT: Bevelyn Eghianruwa (TS/PI – 2002 – Cellini Padova)

STAFF TECNICO: Giuseppe Tedesco (allenatore), Elena Barani (vice–allenatore), Adele De Santis (portieri)

STAFF MEDICO: Claudio Bagni (medico), Michela De Cicco (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

CAPO DELEGAZIONE: Pina Napoletano