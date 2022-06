Salerno Basket '92, si riparte da coach Aldo Russo Somma: "Rinnoviamo con piacere e convinzione l’accordo con il nostro tecnico"

Aldo Russo guiderà il Salerno Basket '92 anche nella stagione 2022/2023. "Il bilancio è comunque positivo. Siamo stati sfortunati, per differenza canestri non siamo arrivati in finale e dobbiamo a accettarlo: è il rischio che si corre quando ci sono partite solo di andata e ritorno. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. - ha spiegato il presidente delle granatine, Angela Somma - Rinnoviamo con piacere e convinzione l’accordo con il nostro coach: ci siamo trovati bene reciprocamente, è un professionista vero. Lavoriamo a stretto contatto e c’è sempre la sinergia giusta per quanto concerne roster e programmazione".

"Continuità è la parola che mi viene in mente, nel segno di grande condivisione e voglia di rivincita. - ha sottolineato Russo - Il finale di campionato non ha fatto altro che aumentare la reciproca voglia di continuare a far bene: è il volano per avere in pochissimo tempo obiettivi chiari in vista dell’immediato futuro. L’avvenire sarà sempre più roseo anche per la società. Da allenatore mi piace costruire, la parola continuità diventa anche quella che nell’allestimento nella squadra siamo pronti a mantenere. Abbiamo intenzione di confermare lo zoccolo duro per riportarci velocemente in quella chimica necessaria per affrontare nuovo anno, rinforzandoci poi dove sarà necessario. Ci stiamo già muovendo e ho massima fiducia nei confronti della dirigenza. Sono sempre grato ad Angela Somma ed a tutta la società che continua a sostenermi, manifestandomi grande appoggio: c’è passione, vogliamo guardare gli orizzonti insieme, costruendo un passo per volta il nostro cammino".

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92