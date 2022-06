Rari Nantes Salerno, saluta Giuliano Spatuzzo Si dividono le strade dell'atleta e della società salernitana.

Si dividono le strade di Giuliano Spatuzzo e della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. La notizia è stata data dalla società del presidente Enrico Gallozzi con un comunicato. “Giuliano Spatuzzo è stato fondamentale per la Rari in varie annate sportive, coprendo spesso diversi ruoli. In questi anni ha dimostrato il suo forte attaccamento ai colori giallorossi. Non si è mai tirato indietro quando c'era da lavorare per migliorare degli aspetti di gioco. Siamo convinti che questo sia solo un arrivederci. Gli auguriamo un radioso proseguimento di carriera sportiva e professionale da parte di tutti i dirigenti, tecnici, atleti e staff della Rari Nantes Nuoto Salerno”.