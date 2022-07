Cavese-Comune, trovata l'intesa per l'affidamento dello stadio "Lamberti" Dopo il gelo delle scorse settimane, club e Amministrazione si sono accordati

Pace fatta tra la Cavese ed il Comune di Cava de' Tirreni. Dopo il botta e risposta delle scorse settimane, oggi pomeriggio è stata sottoscritta dal sindaco Vincenzo Servalli e dal presidente Massimiliano Santoriello, la convenzione per l’affidamento temporaneo dello stadio "Simonetta Lamberti" alla prima società di calcio cittadino.

«Una intesa importante - afferma il sindaco Vincenzo Servalli - che va nella direzione di una gestione più efficiente del Simonetta Lamberti e consolida i rapporti di collaborazione con la Cavese Calcio che hanno sempre ispirato la nostra Amministrazione. Un in bocca al lupo al presidente Santoriello ed alla Cavese».

Anche la Cavese ha commentato la fumata bianca attraverso i social. «La Cavese 1919 rende noto che si è positivamente concluso l'iter che ha portato alla firma dell'accordo per la concessione in uso provvisorio dello stadio 'Simonetta Lamberti' sino al 30 giugno 2023. La Cavese 1919 ringrazia il sindaco Vincenzo Servalli e l'assessore allo Sport e alle Politiche sociali Annamaria Altobello per l'impegno profuso».