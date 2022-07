In rampa di lancio a San Cipriano Picentino la cross country Domenico Capua Il sodalizio Ciclo Picentia è alla soglia del decennale della sua attività.

Torna il tradizionale appuntamento con la mountain bike a San Cipriano Picentino domenica 24 luglio dove la passione per le ruote grasse raggiunge l’apice grazie agli organizzatori della Ciclo Picentia per ricordare Domenico Di Capua e dove si chiude definitivamente il cerchio sul circuito X-Country per la stagione 2022 con annessa premiazione finale.

Il sodalizio Ciclo Picentia è alla soglia del decennale della sua attività con base prima a Giffoni Sei Casali per poi spostarsi a San Cipriano Picentino. Per qualche anno si è perso un po’ lo smalto per poi riprendere vigore negli ultimi tre anni con l’allestimento di questo memorial.

La location di gara è il Parco Madonnella a 500 metri dal centro di San Cipriano Picentino dove è stato allestito un percorso che richiama al puro cross country con la presenza di salti, single track tra querce e castagni secolari, più l’attraversamento di piccoli torrenti e guadi per uno sviluppo complessivo di 3 chilometri. Sono previste due tipologie di tracciato: uno corto di 2,3 chilometri per esordienti e allievi con 90 metri di dislivello, l’altro di 4 chilometri con 150 metri di dislivello a giro per le categorie juniores, under 23, élite e master.

“Ci stiamo lavorando da mesi – spiega Domenico Di Chiara a nome della Ciclo Picentia – in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Pro loco e l’ente Parco Regionale dei Monti Picentini. Ognuno sta facendo la sua parte per garantire alla manifestazione il pieno successo e che vuole ricordare il figlio di un nostro socio di società che è venuto a mancare in tenera età”.