Italrugby femminile: Franco e compagne partono oggi per il Mondiale Le azzurre, prima di andare in Nuova Zelanda, si sono regalate uno scatto suggestivo.

Uno scatto suggestivo e affascinante ai Fori Imperiali. Le azzurre hanno salutato così l’Italia prima di partire per il lungo viaggio che oggi le porterà in Nuova Zelanda. Una terra magica per la palla ovale dove andrà in scena il Mondiale. La squadra azzurra è pronta. Lo scatto in uno dei luoghi più suggestivi e belli del mondo ha dato carica alla salernitana Giada Franco e compagne. Uno stimolo importante per affrontare un grande mondiale. Il torneo iridato avrà grande visibilità. I match delle azzurre saranno visibili sia sulla rai che su sky, una notizia positiva per l’intero movimento. L’Italia, che si presenta in Oceania da quinta nel ranking mondiale, giocherà del girone B le sfide in programma con il Canada il 9 ottobre, con gli USA il 16 e col Giappone il 23.

Prima della partenza la squadra ha ricevuto anche il saluto del presidente del Coni Giovanni Malagò. “Complimenti a tutta la Federazione e alla Nazionale femminile, alle atlete e allo staff tecnico, per i risultati raggiunti: sono molto fiducioso nelle capacità del gruppo. La Coppa del Mondo è un’ottima occasione di visibilità per il rugby, e un’opportunità per alimentare il bacino degli appassionati e degli atleti del rubgy a sette, entrato stabilmente nel programma olimpico. Vi seguiremo con felicità e orgoglio”.