Cavese-Casarano: il Tar "riapre" il Lamberti, chiusa solo la Curva Sud Accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società metelliana

Il Tar di Salerno ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla Cavese contro la chiusura dello stadio “Lamberti” per la partita di domani contro il Casarano. I giudici del tribunale amministrativo regionale hanno, infatti, stabilito che resterà chiusa soltanto la Curva Sud. La società metelliana, pertanto, si è attivata per far partire la prevendita dei biglietti.

La decisione del Prefetto

La decisione di disputare la partita a porte chiuse era stata presa dal Prefetto di Salerno, su richiesta del comitato di Analisi per la Sicurezza delle manifestazioni sportive, a seguito delle intemperanze di alcuni tifosi della Cavese di rientro dalla trasferta di Francavilla. La società metelliana ha, però, deciso d'impugnare il provvedimento dinanzi al Tar che, di fatto, ha riaperto lo stadio Lamberti, disponendo la chiusura soltanto del settore più “caldo”.

La "battaglia" della Cavese

La società, al pari del sindaco Vincenzo Servalli, aveva contestato pubblicamente la decisione, ritenendola “iniqua, sproporzionata ed ingiustamente lesiva del buon nome dell'intera città di Cava de’ Tirreni”. La Cavese, inoltre, aveva ribadito “con energia la propria condanna di ogni gesto o comportamento violento”, annunciando che avrebbe profuso ogni sforzo “affinchè la gara Cavese-Casarano venga svolta in presenza del pubblico”. Una decisione che, in parte, è stata accolta dal Tar di Salerno.