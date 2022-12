Paganese, 1-0 alla Lupa e secondo posto. Con il Pomezia a porte chiuse Per effetto della mancata certificazione di agibilità del campo dei laziali

Un gol di Attianese ha permesso alla Paganese di domare la Lupa Frascati e di proiettare gli uomini di mister GIampà al secondo posto in classifica a quattro lunghezze dalla capolista Sorrento. Con i laziali era uno scontro diretto per chi dovesse recitare il ruolo di antagonista dei costieri. Ora alle porte c'è il Pomezia. Il match in programma domenica alle ore 14:30 al Comunale di Pomezia, si giocherà – fa sapere il club azzurrostellato - in assenza di pubblico sugli spalti, per effetto della mancata certificazione di agibilità relativa del campo.