Karate, Crescenzo chiude il 2022 in testa al ranking mondiale Il ragazzo di Sarno, argento agli Europei, continua ad essere uno degli azzurri più vincenti.

Classe 1993, una vita dedicata al karate: Angelo Crecenzo è uno degli azzurri più vincenti e concluderà il 2022 in testa alla classifica mondiale. Un ranking a cui tiene tanto perché ha la mentalità del vincente. Il ragazzo di Sarno, dopo la delusione Olimpica dove è stato molto sfortunato, è tornato a primeggiare e ora può godersi questo bel primato nella sua categoria dei -67 kg.

Nei giorni scorsi ha parlato di questo traguardo attraverso i propri canali social. “Un altro aggiornamento... un altro mese, l'ultimo di questo 2022. Ancora una volta n°1 al Mondo. Alla continua ricerca di un obiettivo che forse è già raggiunto, ma che non basta mai. Grazie per la costante forza che mi date”.

Poche parole in attesa di vivere anche il 2023 da protagonista un anno in cui ci sono in programma i Mondiali di Budapest. E’ quello l’obiettivo primario per Crescenzo che purtroppo non potrà sognare la sua seconda Olimpiade perché il Karate, dopo la bella parentesi di Tokyo, non fa più parte (clamoroso errore del CIO) del programma Olimpico.