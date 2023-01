Calcio violento: scontri tra paganesi e casertani, in fiamme un pullman Problemi di ordine pubblico a Pagani: indagini in corso dei carabinieri

Il calcio violento torna a conquistare la ribalta in Campania. Seri problemi di ordine pubblico, nel pomeriggio, si sono verificati a Pagani dove si sta disputando il derby tra Paganese e Casertana, partita del girone G di serie D. A poche centinaia di metri dallo stadio "Torre" si è verificato un lancio di oggetti all'indirizzo del pullman che trasportava i tifosi rossoblu. Istanti concitati, seguiti dall'incendio del bus, probabilmente causato dal lancio di un fumogeno. I tifosi della Casertana sono scesi in tempo dal mezzo e, mentre percorrevano a piedi il percorso verso lo stadio, hanno provocato danni in alcune zone della città. L'intervento dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Gli scontri avrebbero provocato diversi feriti, tra cui anche un carabiniere. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed identificare i responsabili. La partita tra Paganese e Casertana era stata considerata ad altro rischio dall'Ossercatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

La condanna di Francesco Emilio Borrelli

“Sono inquietanti le immagini che ci arrivano da Pagani dove, all’esterno dello stadio Marcello Torre, si sono registrati violenti tafferugli fra i tifosi della Paganese e quelli della Casertana, prima del match valevole per la serie D. Dai video che ci hanno inviato, un pullman che trasportava tifosi casertani è stato dato alle fiamme durante gli scontri. L’ennesima vergogna a poche settimane dalla guerriglia fra tifosi del Napoli e quelli della Roma. Purtroppo certa gentaglia proprio non vuol imparare. Arrivare alla violenza per motivi calcistici è da barbari, chiediamo che i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia. Guai a fargliela cavare con un semplice Daspo, devono andare in galera”. Sono le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.