Pallanuoto, A1: Check-Up Rari Nantes Salerno impegnata a Trieste Inizio fissato per questo pomeriggio alle 18:30. Citro: "Affrontiamo una squadra di alta classifica"

Questo pomeriggio alle ore 18:30 avrà luogo la prima gara del girone di ritorno del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. La Check-Up RN Salerno incontrerà la Pallanuoto Trieste presso la piscina “Bruno Bianchi”. Primi tre appuntamenti con le prime in classifica per la Rari che sarà impegnata da subito contro la Pallanuoto Trieste in trasferta, AN Brescia e Pro Recco in casa.

Dopo una settimana dalla gara contro il Catania, che ha rappresentato un’inaspettata battuta d’arresto, per la squadra è tempo di ricominciare cercando continuità. “Affrontiamo una squadra di alta classifica che sta dimostrando pienamente il suo valore anche in Europa, dobbiamo giocare una gara di altissimo livello per provare ad impensierirli e ritrovare l'attenzione e la cattiveria che è mancata nell'ultima gara a Catania.” le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

“Il Trieste potrà contare anche sull’esperienza europea, partite importanti che ti danno sempre un qualcosa in più. Dal canto nostro dobbiamo fare la nostra partita, cercare di entrare in acqua con il giusto atteggiamento fin da subito perché ci aspetta veramente una partita molto dura. Loro sono allenati molto bene hanno grande qualità in attacco, sono abbastanza ordinati anche in difesa. C'è bisogno di una grande prestazione per ripartire nel miglior modo possibile.” Queste le parole del vicecapitano giallorosso Gennaro Parrilli. È prevista la diretta streaming dal canale vimeo della Pallanuoto Trieste.