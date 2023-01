I borghi più belli d'Italia si sfidano a calcio: al via la prima Coppa Nazionale I piccoli centri del Belpaese in campo da settembre a dicembre 2023

I “Borghi più Belli d’Italia” si sfideranno a calcio a 5 per conquistare la 1° Coppa Nazionale dedicata ai 335 piccoli centri del Paese appartenenti all’associazione dei “Borghi più Belli d’Italia”. L’evento è stato organizzato dalla TuttoEventi, con i patrocini dell’associazione “Borghi più Belli d’Italia” e del Centro Sportivo Italiano. La prima fase si svolgerà da settembre (10 settembre) ad ottobre (22 ottobre), con i borghi divisi in otto aree geografiche, dal sud al nord del Paese. La fase finale si svolgerà ad Albori, frazione di Vietri sul Mare, nello splendido scenario della Costiera Amalfitana, dall’8 al 10 dicembre.

Come funziona?

Già sono numerosi i borghi, di ogni regione d’Italia, che hanno sposato l’iniziativa e perfezionato l’iscrizione. Le otto vincitrici degli otto gironi si qualificano direttamente per comporre due gironi da quattro per poi affrontarsi in Costiera Amalfitana per la conquista della Coppa “Borghi più Belli d’Italia”.

La prima fase a gironi prevede una divisione dei borghi in otto aree:

1. Aosta, Piemonte, Liguria

2. Lombardia, Veneto, Friuli

3. Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,

4. Marche, Abruzzo

5. Umbria, Toscana

6. Lazio, Sardegna

7. Campania, Molise, Puglia

8. Calabria, Sicilia

Le dichiarazioni

«Per la prima volta nella storia si organizza un torneo esclusivo nazionale con l’obiettivo di coinvolgere tutti i borghi più belli del nostro Paese – spiegano i responsabili della manifestazione – Dall’esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi, ha preso vita questo nuovo format, che cerca, come sempre, di coniugare la passione per lo sport con la possibilità di conoscere, visitare e scoprire posti nuovi. I piccoli centri italiani sono dei tesori, a volte anche nascosti, e speriamo che questa manifestazione possa contribuire a farli conoscere».

«Sarà un bel confronto che vedrà protagonisti i borghi di tutte le regioni italiane e un bel momento promozionale. – spiega Alfonso Giannella dell’associazione Borghi più Belli d’Italia – Abbiamo subito sposato il progetto della TuttoEventi perché crediamo fortemente nella valorizzazione dei nostri splendidi borghi anche attraverso lo sport».

I Comuni possono iscriversi entro il 31 maggio 2023 scrivendo. Tutte le info e i moduli di iscrizioni si possono trovare su www.tuttotornei.com