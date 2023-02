Coppa Divisione, la Feldi Eboli vola in semifinale Gli uomini di coach Samperi hanno dominato imponendosi per 5-0 sul Meta Catania.

Una spettacolare Feldi Eboli conquista la semifinale di Coppa della Divisione Trofeo Emilia-Romagna grazie al rotondo successo per 5-0 contro il Meta Catania. In una gara mai stata in discussione le volpi, trascinate dall’ex della sfida Venancio e dall’intensità di Vavà, prenotano per la prima volta un posto tra le prime quattro squadre della competizione.

Dal Cin, Venancio, Caponigro, Guilhermao, Fantecele il quintetto di Samperi. Dovara, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, le scelte di mister Tarantino. La prima occasione è degli ospiti che vanno vicini al vantaggio ma Fantecele salva sulla linea. Poi è lo stesso numero 14 rossoblù a rendersi pericoloso con una grande azione. Dopo 5 minuti di gioco il primo episodio decisivo: Bocao commette fallo da ultimo uomo, per l’arbitro il cartellino è rosso con conseguente calcio di rigore per le volpi. Dal dischetto si presenta Venancio che non sbaglia e fa 1-0. Passano pochi minuti e Vavà raddoppia con uno scavetto che supera Dovara in uscita. La reazione del Catania è affidata a Spellanzon che ci prova in un paio di occasioni ma Dalcin è attento. Gli etnei a 5 minuti dalla fine decidono di giocarsi subito la carta del power play, mossa che non da frutti ma regala a Vavà l’occasione di fare 3-0 e siglare la sua doppietta.

Nella ripresa i siciliani confermano sin dal primo minuto con il portiere di movimento ma è la Feldi ad andare più vicina al gol sfruttando i buchi lasciati dagli avversari. Infatti, a metà secondo tempo, è Luizinho a siglare la quarta rete per le volpi. Pochi secondi e la Feldi trova di nuovo la rete, stavolta con Venancio che fa doppietta. In una gara a senso unico i rossoblù hanno ghiotte occasioni anche il sesto gol, ma il punteggio finale recita 5-0.

Nel penultimo atto della competizione i ragazzi di Samperi troveranno sulla propria strada il Real San Giuseppe, per un derby che vale una finale.

FELDI EBOLI-META CATANIA 5-0 (3-0 p.t.)

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Caponigro, Guilhermao, Fantecele, Vavà, Luizinho, Baroni, Restaino, Sansone, Selucio, Pasculli. All. Samperi

META CATANIA: Dovara, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Lutin, Spellanzon, Fontanella, Corallo, Tornatore. All. Tarantino

MARCATORI: 5’29” p.t. Venancio (F), 7’38” Vavà (F), 16’24” Vavà (F), 9’05” s.t. Luizinho (F), 9’49” Venancio (F)

AMMONITI: Podda (M)

ESPULSI: al 5’28” del p.t. Bocao (M)

ARBITRI: Nicola Acquafredda (Molfetta), Giovanni Losacco (Bari) CRONO: Pasquale Crocifoglio (Napoli)