Kragl decisivo con una super doppietta: Gelbison ko col Messina (1-2) Alla squadra di Vallo della Lucania non basta De Sena per proseguire la striscia positiva

Kragl firma una doppietta decisiva per il successo del Messina ad Agropoli. I siciliani passano al "Guariglia" contro la Gelbison, abile nell'impattare con De Sena dopo il vantaggio iniziale firmato dal tedesco. Nella ripresa, all'ora di gioco, ancora Kragl per il raddoppio che vale i tre punti per la squadra di Raciti contro i rossoblu di Vallo della Lucania.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventisettesima Giornata

Gelbison-Messina 1-2

Marcatori: 8', 61' Kragl (M), 17' De Sena (G)

Gelbison (3-5-2): Anatrella; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Granata (75' Correnti), Nunziante (82’ Kyeremateng), Uliano, Papa, Graziani; De Sena, Tumminello. All. De Sanzo. A disp. Vitale, Marong, Onda, Capone, Savini, Sane, Correnti

Messina (4-2-3-1) Fumagalli; Berto, Helder Baldè (58’ Ferrara), Trasciani, Celesia; Fofana, Fiorani; Kragl (76’ Versienti), Ortisi, Ragusa (65’ Marino); Perez (65’ Curiale). All. Raciti: A disp.Lewandowski, Salvo, Versienti, Konate, Balde, Grillo, Ferrini, Iannone, Zuppel

Arbitro: De Angeli

Ammoniti: Baldè (M), Ortisi (M), Celesia (M), Graziani (G)

Angoli: 3-4

Recupero: 3’ pt, 5’ st