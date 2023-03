Atletica Europei Indoor, La Torre: "Occasione ghiotta per Derkach e Cestonaro" In Turchia in gara nel triplo la campionessa di Pagani reduce dalla vittoria del titolo tricolore.

Giovedì 2 marzo prenderanno il via gli Europei Indoor di atletica leggera. Appuntamento ad Istanbul in Turchia dove la Nazionale italiana vuole essere tra le grandi protagoniste della kermesse continentale. Tra i 49 azzurri che sono volati in terra turca c’è anche la triplista di Pagani Dariya Derkach, proprio dalla pedana del salto sono attese risposte importanti, parole del direttore tecnico La Torre. “Nel lungo Larissa Iapichino è la prima a voler davvero volare, nel triplo l’occasione è ghiotta per Derkach e Cestonaro, e Bocchi può sorprendere, nell’asta sono estremamente felice per il ritorno di Stecchi e per il fatto che Bruni non partecipi più alle ‘feste’ ma voglia esserne protagonista. Mattia Furlani? Nessuna pressione, ricordiamoci che ha appena compiuto 18 anni, è qui per fare esperienza e tutto quello che verrà sarà di guadagnato”.

Tante le carte da medaglia, una la stella assoluta della manifestazione: Marcell Jacobs, ispirazione per tanti azzurri “È un’onda che non si spegne e continua a propagarsi - prosegue La Torre - Marcell è l’alfiere della nostra spedizione. L’uomo con le spalle più larghe. Arriva in Turchia per ribadire che ‘il king’ è lui. La sconfitta di Ancona gli ha dato uno scossone, sarà con il coltello tra i denti, pronto a sfidare il rivale n. 1 Prescod”.