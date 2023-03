Scherma, CDM sciabola: Gregorio e compagne in gara sulle pedane di Sint-Niklaas In Belgio la salernitana sarà impegnata sia nell'individuale che nella prova a squadre.

Dopo la spada, in questo week end a tenere banco sarà la sciabola. A Sint-Niklaas, in Belgio, c’è l’appuntamento con la tappa di Coppa del Mondo femminile. Si parte venerdì 17 col tabellone di qualificazione, mentre sabato 18 marzo andrà in scena il tabellone principale con la caccia alle medaglie. Domenica, invece, è in programma la gara a squadre.

Sono 12 le convocate del commissario tecnico Nicola Zanotti. Dell’elenco fa parte anche la salernitana Rossella Gregorio che sarà impegnata sia nella prova individuale che in quella a squadre dove tirerà insieme a Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile.

Nella trasferta in terra belga, a seguire il gruppo azzurro, oltre al responsabile d’arma, ci saranno i maestri dello staff Benedetto Buenza e Cristiano Imparato, a supporto del team anche il fisioterapista Andrea Giannattasio.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE – Sint-Niklaas (Bel) 17-19 marzo 2023

Azzurre sciabola femminile individuale: Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Benedetta Baldini, Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo, Mariella Viale

Azzurre gara a squadre: Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Benedetto Buenza, Cristiano Imparato

Fisioterapista: Andrea Giannattasio

IL PROGRAMMA

Venerdì 17: Ore 12.30 Gara individuale – Fase a gironi e tabellone di qualificazione

Sabato 18: Ore 10.00 Gara individuale – Tabellone principale da 64

Domenica 19: Ore 9.00 Gara a squadre