Jomi Salerno, Ancona: "Prestazione di carattere, prova di squadra importante" Il tecnico ha analizzato la netta vittoria di Padova che è arrivata dopo il lungo stop.

La sedicesima vittoria in campionato è stato il miglior modo per riprendere la corsa verso i play off. La Jomi Salerno di coach Ancona continua a correre. Nonostante il lungo stop la squadra è tornata in campo decisa confermato quanto di buono fatto nei mesi precedenti.

Della netta vittoria a Padova (20-32), contro una squadra che non è riuscita a contenere la forza d’urto campana, ha parlato Francesco Ancona. “Questo ero un campo difficile, un avversario che, se affrontato con disattenzione, avrebbe potuto punirci. Noi, però, abbiamo dimostrato di essere superiori – ha spiegato-. Le ragazze sono state brave sia in attacco che in difesa, è stata una prestazione di carattere ed una prova da squadra importante. Alla fine del match ho detto alle mie ragazze che sono forti, non avevo nulla da aggiungere. Questa vittoria per noi è stata fondamentale per tenere il Pontinia a tre punti e per affrontarlo al meglio la prossima settimana. Sarà una gara che, per quanto ci riguarda, potrebbe decidere la regular season. Infine, a proposito di quanto visto a Padova, quello che volevo è stato messo in campo e per questo sono pienamente soddisfatto”.

Vittoria importante anche in ottica futura perché prestazioni simili danno convinzione ed entusiasmo a tutto l’ambiente che sogna di tornare a vincere il titolo tricolore.