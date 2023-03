Scherma, CDM: sciabola: Gregorio sul podio anche nella prova a squadre La salernitana chiude la tappa di Sint-Niklaas con un bronzo individuale e un argento col quartetto.

Il bronzo nell’individuale era di buono auspicio. Rossella Gregorio, infatti, non ha deluso le attese nemmeno nella prova a squadre. Nella tappa belga della Coppa del Mondo di sciabola, andata in scena sulle pedane di Sint-Niklaas, la salernitana ha vissuto il suo week end più bello in questo 2023. Oggi si è regalata in secondo podio portando a casa l’argento nella prova a squadre insieme alle compagne Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile.

Il quartetto italiano è stato grande protagonista iniziando la sua scalata dal primo turno vinto contro la Cina per 45-33. Sfida durissima nei quarti di finale con la Grecia. Gregorio e compagne hanno avuto la meglio sulle elleniche per 45-43 entrando in zona medaglie. In semifinale stesso risultato, questa volta a cedere il passo è stato il quartetto ucraino. L’unico ko è arrivato in finale contro la fortissima Corea che, dopo aver battuto 45-44 l’Ungheria, si è imposta 45-43 sulla squadra italiana.

Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile si confermano tra i quartetti più forti e solidi della Coppa del Mondo dove è arrivato il terzo podio in quattro gare.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – Sint-Niklaas (Bel), 19 marzo 2023



Finale

Corea b. ITALIA 45-42

Semifinali

ITALIA b. Ucraina 45-43

Corea b. Ungheria 45-44

Quarti di finale

ITALIA b. Grecia 45-43

Tabellone da 16

ITALIA b. Cina 45-33

Classifica (27): 1. Corea, 2. ITALIA, 3. Ucraina, 4. Ungheria

ITALIA: Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile

Foto: Federscherma