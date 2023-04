Scherma, Campionati Italiani under 23: Landi di bronzo nella sciabola femminile La salernitana è stata battuta in semifinale dalla Di Carlo che poi ha vinto la medaglia d'oro.

A Vercelli sono in corso i Campionati Italiani Under 23 di scherma. Ieri è andata in scena la prima giornata con l’assegnazione di quattro titoli tra cui quello della sciabola femminile dove era in gara la salernitana Michela Landi.

Per l’atleta del Centro Sportivo Esercito è arrivato un ottimo terzo posto. Dopo aver superato agevolmente i gironi di qualificazione, la campana ha battuto in rapida successione Chiara Resciniti (15-10), Mariella Viale (15-13) e Lucia Stefanello (15-9). Lo stop è arrivato in semifinale contro Alessia Di Carlo che ha vinto l’assalto per 15-12 conquistando la finale dove ha battuto 15-13 Benedetta Fusetti portando a casa il titolo tricolore. Per la salernitana Landi, seguita da vicino da Francesca Boscarelli che come lei fa parte del Gruppo Sportivo dell'Esercito, dopo l’argento al Mondiale nella prova a squadre, è comunque un buon risultato che fa ben sperare in ottica futura.

Nelle altre specialità vanno segnalati i successi di Alessio Di Tommaso nel fioretto maschile, di Margherita Lorenzi nel fioretto femminile e di Pietro Torre nella sciabola maschile.