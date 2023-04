Italrugby, Sei Nazioni femminile: Franco e compagne battono l'Irlanda Azzurre vittoriose 24-7 con una grandissima prestazione.

Le due sconfitte consecutive sono alle spalle. L’Italrugby femminile si è bloccata battendo l’Irlanda. Allo Stadio Lanfranchi di Parma le azzurre si sono imposte per 24-7 con una prestazione di alto spessore sia fisico che tecnico. Tra le protagoniste la salernitana Giada Franco, schierata fin dal primo minuto e capace di dare il suo apporto con continuità in una vittoria che xontro l’Irlanda mancava addirittura dal 2019. Grande protagonista la D’Inca, autrice di due mete e migliore giocatrice dell’incontro.

Parma, Stadio “Sergio Lanfranchi” - sabato 15 aprile

TikTok Women’s Six Nations, III giornata

Italia v Irlanda 24-7

Marcatori: p.t. 28’ m. Stefan tr. Sillari (7-0); s.t. 2’ m. D’Incà tr. Sillari (14-0); 23’ cp. Sillari (17-0); 28’ m. Penalità Irlanda (17-7); 38’ m. D’Incà tr. Sillari (24-7)

Italia: Capomaggi (28’ st. Barattin); Muzzo, Sillari, Rigoni, D’Inca’; Madia (24' st. Stevanin), Stefan (cap); Franco, Locatelli (31’ st. Ranuccini), Sgorbini (16’ st. Fedrighi); Duca, Tounesi (39’ st. Gurioli); Gai (27’ st. Seye), Vecchini, Maris (39’ st. Stecca)

all. Raineri

Irlanda: Delany; Doyle, Dalton (37’ st. Irwin), McGann, Behan (21’ st. Deely); O’Brien, Hughes (16’ st. Scuffil-McCabe); Nic-a-Bhaird, Moore (25’ st. O’Connor), Wall (19’ st. Hogan); Monaghan, Fryday; Haney (12’ st. Buggy), Jones (30’ st. Nielson), Djougang

all. McWilliams

arb. Groizeleau (Francia)

Calciatrici: Sillari (Italia) 4/4

TikTok Player of the Match: D’Incà (Italia)