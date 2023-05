Scherma, CDM sciabola: per Gregorio e compagne primi punti Olimpici Azzurre quarte nella prova a squadre, la salernitana male nell'individuale.

La prova di Coppa del Mondo di Batumi, valida come qualificazione Olimpica per Parigi 2024, non ha regalato grosse gioie a Rossella Gregorio. La sciabolatrice salernitana è stata eliminata nel primo della prova individuale, mentre nella gara a squadre è rimasta ai piedi del podio insieme alle compagne Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile, quest’ultima brava a vincere il secondo bronzo della stagione.

Le azzurre, dopo aver battuto Hong Kong 45-31 nel primo turno, hanno avuto la meglio sul Giappone (45-37) prima di perdere con l’Ucraina in semifinale 45-36. Le azzurre non sono riuscite a metabolizzare subito il ko e hanno pagato dazio anche nella finalina per il bronzo perdendo 45-42 contro la Spagna. Il lato positivo sono i punti conquistati per il ranking di qualificazione olimpica. La squadra per Parigi è ancora molto lunga ma qualificarsi il prima possibile sarà sarà fondamentale per lavorare con serenità.





COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – Batumi (Georgia), 14 maggio 2023

Finale

Ucraina b. Usa 45-42

Finale 3/4 posto

Spagna b. Italia 45-42

Semifinali

Ucraina b. Italia 45-36

Usa b. Spagna 45-44

Quarti di finale

Italia b. Giappone 45-37

Tabellone da 16

Italia b. Hong Kong 45-31

Classifica (26): 1. Ucraina, 2. USA, 3. Spagna, 4 ITALIA (Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile)