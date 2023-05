La Serie A1 di canoa-polo arriva a Salerno: tutte le info per l'atteso evento La primavera porta tante gare e soddisfazioni: la nota del Circolo Canottieri

Entra nel vivo la stagione agonistica a fine maggio la tappa del campionato di A1 e di serie B di canoa polo, con il Circolo Canottieri Irno al centro di vari eventi sociali, culturali e manifestazioni sportive. Come riporta il comunicato stampa del circolo, ad aprile e maggio tantissime gare e un nuovo sponsor: il Gruppo Noviello, già partner della U.S. Salernitana.

Buone prestazioni per gli atleti del circolo nell'Iron Tour Cross Triathlon

Il comunicato riporta che "Tra le discipline sportive si fa notare la sezione off road del triathlon, sempre ai massimi livelli nazionali ed internazionali. A metà aprile all’isola d’Elba si è tenuta l’ottava edizione dell’Iron Tour Cross Triathlon MTB dove atleti provenienti da tutto il mondo si sono messi alla prova su 4 giorni in 4 differenti stupende località dell'isola. L’Iron tour rappresenta l’unico triathlon off road a tappe d’Italia e gli atleti del Circolo Canottieri Irno hanno ottenuto piazzamenti importanti: Giuseppe Scanniello che si è classificato primo nella classifica generale della categoria M2, risultante dai tempi ottenuti nelle singole tappe del tour; leader indiscusso si è classificato secondo nella prima tappa e ha dominato le altre tre tappe (primo in ciascuna di queste). Giacomo Pellegrino, invece, è risultato terzo nella classifica generale per gli M1".

Buoni risultati per i giovani canottieri

Per tornare agli sport puramente acquatici, il comunicato del Circolo ricorda che "Nella vela la squadra CCI LNI Salerno è stata impegnata a Santa Caterina di Nardó con 9 ragazzi della squadra Optimist per la seconda tappa del trofeo optisud, senza podi ma la media della squadra è stata piuttosto positiva con tante regate portate a termine tra i primi 10. Nel canottaggio alle gare regionali di Lago Patria, tanti podi e due qualificazioni al 2° Meeting nazionale di Piediluco dove Lucio Cozzolino e Angelina Iannicelli, si sono piazzati rispettivamente al quinto e quarto posto. Nella gara Interregionale in Sicilia sul lago di Poma invece, due primi posti per il figlio d’arte Rosario Pappalardo, un secondo posto per Gerardo Marotta e due terzi posti con Anna Mucciolo e Carmine Malangone. Sempre in Sicilia ha preso il via il campionato di canoa-polo di A1, avvincente come sempre".

Tra 10 giorni, Salerno ospita la seconda tappa della Serie A1 di canoa-polo

Il comunicato del Circolo Canottieri Irno si chiude ricordando un appuntamento imperdibile per gli amanti della canoa-polo."La seconda tappa si terrà Salerno il 27 e 28 maggio maggio con la Serie A1 ospitata insieme al primo turno della Serie B, una bella occasione per conoscere meglio questo sport e fornire supporto alla squadra biancorossa. Saranno presenti 20 squadre da tutta Italia per complessive 50 partite che saranno disputate nello specchio d’acqua antistante al Circolo Canottieri". Così, dopo aver ospitato la Coppa Italia under 14 e under 21, ecco che arrivano i campioni senior.