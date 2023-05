Pallanuoto, A1: gara due dei playout con la Rari Nantes a caccia di un successo Luongo: "Siamo tutti compatti e determinati. Sappiamo che dobbiamo vincere assolutamente".

Si terrà sabato 20 maggio 2023 alle ore 18:30 presso la piscina comunale Simone Vitale la gara 2 delle finali playout tra la Check-up Rari Nantes Salerno e l’Anzio Waterpolis.

La Rari arriva all’ultima gara della stagione davanti al suo pubblico obbligata a vincere per poter continuare la corsa alla salvezza e potersi giocare la bella ad Anzio. Il pubblico della Vitale sarà ancora una volta decisivo per trascinare i giallorossi a gara 3, dopo una gara 1 scivolata dalle mani per un’incollatura.

“Siamo tutti compatti e determinati. Sappiamo che dobbiamo vincere assolutamente. Domani sarà un appuntamento che non possiamo fallire, ne siamo consapevoli, tra l'altro nell'ultima partita stagionale in casa nostra, a maggior ragione ci teniamo a chiudere davanti ai nostri tifosi con una vittoria. Sappiamo che sarà una partita intensa però noi abbiamo ben chiaro come dobbiamo giocare. Servirà una prova di qualità, cercando di sprecare il meno possibile. Il pubblico di casa ci darà una mano per incoraggiarci nelle giocate. Siamo arrivati al classico punto di non ritorno: sappiamo che per salvarci dobbiamo giocare due partite e vincerle tutte e due. Domani dobbiamo portare la serie a gara tre e poi giocarci le nostre chance nella finalissima in casa loro. Ora siamo concentrati per domani e metteremo in campo tutte le nostre energie e tutto il nostro cuore per vincere, siamo pronti per farlo.” Le parole del capitano giallorosso Michele Luongo. Appuntamento alla Simone Vitale per gara 2, sabato 20 maggio ore 18:30, ingresso gratuito.