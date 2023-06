Jomi Salerno, riconfermato il tecnico Francesco Ancona Dopo la vittoria dello Scudetto la società salernitana si tiene stretta il suo allenatore.

Francesco Ancona sarà ancora alla guida tecnica della Jomi Salerno. Il coach, arrivato sulla panchina del club del presidente Mario Pisapia lo scorso novembre, è stato, infatti, riconfermato per la prossima stagione sportiva. Nessun dubbio da parte del massimo dirigente della Jomi Salerno nel voler ancora proseguire il lavoro che ha portato ottimi frutti nel campionato appena concluso.

Alle spalle, infatti, una stagione di soddisfazioni per dirigenza e tecnico, davanti, invece, un futuro sul quale ci si è messi già a lavoro come dimostra la riconferma del tecnico pugliese. Alla sua prima esperienza sulla panchina di un club femminile, Ancona ha vinto la propria sfida personale anche con le donne dopo una carriera ricca di successi, da giocatore prima e da tecnico poi, con la Junior Fasano.

Una stagione da incorniciare quella vissuta a Salerno per Francesco Ancona e coronata con la vittoria dello scudetto di pallamano femminile, con l’esperto tecnico unico ad aver vinto il tricolore sia con gli uomini che con le donne. Sulla panchina della Jomi un percorso praticamente quasi perfetto con un’unica sconfitta, un pareggio e ben 14 successi conquistati nella stagione regolare.

Sei mesi alla guida tecnica della Jomi e due titoli ottenuti: con le salernitane, infatti, Francesco Ancona ha festeggiato la Supercoppa, la settima nella storia del club, a dicembre e come, detto, il tricolore, il nono nelle 11 finali disputate dalla Jomi, lo scorso maggio. Unica sbavatura aver mancato il triplete, con la Coppa Italia andata ad Erice lo scorso febbraio.

Ottimi risultati, poi, anche con l’Under 20: chiuse da poco le finals di Youth League femminile, Francesco Ancona è salito, assieme alle sue più giovani atlete, sul secondo prestigioso gradino del podio della principale manifestazione nazionale giovanile. Forte del buono rendimento della stagione ormai archiviata, il tecnico pugliese è già pronto a rimettersi in gioco per nuove e stimolanti sfide.

“Il bilancio per la stagione appena conclusa è certamente positivo perché abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. A parte la sfortunata Coppa Italia che non è andata benissimo, abbiamo vinto due trofei e siamo arrivati in finale scudetto con l’under 20 riuscendo a dare continuità al lavoro fatto con la prima squadra. Personalmente mi sono trovato bene, meglio di quello che inizialmente potessi pensare, è ovvio che il tempo è stato poco e questo è uno dei fattori determinanti per la buona riuscita di un campionato. Nel mio caso non avevo collaborato per la formazione della squadra che poi mi sono ritrovato ad allenare, possono sembrare piccole cose ma fondamentali per un allenatore che può, invece, decidere i giocatori in base a quelle che sono le proprie caratteristiche di gioco – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona -. In ogni caso, è stato un anno positivo e siamo già al lavoro per far sì che possa esserlo anche il prossimo. Abbiamo concluso la stagione avendo già quasi al completo la squadra per quella prossima nella quale ci sarà anche la mia impronta. Proseguiremo sulla falsa riga dello scorso anno con l’intenzione, però, di migliorare i punti deboli senza stravolgere completamente il nostro gruppo, ma inserendo giocatrici con caratteristiche che siano in linea con il mio modo di pensare il gioco. Siamo già pronti e stiamo allestendo una squadra di primo livello per poter competere per tutti i nostri soliti obiettivi.”