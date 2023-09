Boxe, Abbes Mouhiidine sul ring a Montecarlo Sabato 23 il vice campione del mondo sfiderà l’armeno Narek Manasyan.

L’assenza dal ring di Aziz Abbes Mouhiidine sta per terminare. Il vice campione del mondo dei 92 kg tornerà a combattere sabato 23 settembre nell'iconico e prestigiosissimo Chapiteau Monaco per l'IBA Champions' Night, evento itinerante IBA in cui combattono i migliori e le migliori boxer del panorama pugilistico internazionale IBA.

Due gli azzurri, oltre al campione di Mercato San Severino ci sarà Salvatore Cavallaro, anche lui già qualificato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Aziz Abbes Mouhiidine salirà sul ring per sfidare l’armeno Narek Manasyan, atleta di ottimo livello già incontrato e battuto nel corso della semifinale ai Mondiali di Tashkent della scorsa primavera.

Un test importante in vista di un lungo inverno di preparazione a quel che sarà il 2024, stagione più importante della sua carriera. Il fuoriclasse azzurro arriverà a Parigi con favore del pronostico per salire sul podio e non solo. E’ lui uno dei maggiori candidati alla conquista della medaglia d’oro.