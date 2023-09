Genea Lanzara, tutto pronto per l'esordio casalingo Sabato 30 settembre alle 18:30 alla Palumbo arriva l'Orlando Haenna.

Archiviato il positivo esordio nel Campionato Nazionale di Serie A Silver, con la Genea Lanzara corsara sul campo della Lions Teramo, è tempo di aprire le danze anche alla Palestra Caporale Palumbo dove, Sabato 30 Settembre alle ore 18:30, andrà in scena il match valevole per la seconda giornata di andata di Regular Season.

Avversari di turno saranno i siciliani dell’Orlando Haenna. La squadra allenata dal nuovo coach Mario Gulino è reduce anch’essa da una vittoria, conquistata tra le mura amiche ai danni del CUS Palermo nel derby siculo, dunque l’occasione sarà ghiotta per entrambe le compagini per tentare un primo piccolo allungo in classifica, in un campionato equilibrato ed incerto.

I salernitani allenati da coach Pasquale Maione cercheranno di conquistare, dunque, due punti preziosi per il prosieguo della stagione e potranno contare sul sostegno del pubblico amico. Il gruppo, seppur non al completo, ha dato buone indicazioni nel match dello scorso weekend in terra abruzzese, ovviamente di settimana in settimana c’è bisogno di lavorare ed alzare continuamente l’asticella per crescere e migliorarsi, considerando la giovanissima età media del roster.

“Sono soddisfatto per l’avvio di stagione – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – era importante iniziare con una vittoria e ci siamo riusciti. Adesso, però, bisogna rimboccarsi le maniche e preparare al meglio l’ostica sfida interna contro Haenna. Sicuramente tra le mura amiche ogni gara ha sempre un sapore speciale, dunque speriamo che ci sarà una bella cornice di pubblico a sostenerci.

Purtroppo non avremo l’intero gruppo a disposizione, il campionato inizia un po' in salita per noi ma sono certo che coach Maione ed i ragazzi sapranno sopperire alle assenze e cercheranno di centrare in tutti i modi un successo che darebbe ancor più morale alla squadra.

Siamo consapevoli della giovane età del gruppo, ma fermamente convinti delle scelte fatte. Abbiamo allestito un roster davvero competitivo, il campionato è diverso da quelli precedenti, molto più impegnativo sotto tutti i punti di vista. Ci sono tanti nuovi aspetti da considerare, dunque è davvero difficile fare pronostici ed immaginare il ruolo che si potrà recitare in questa stagione. I ragazzi dovranno pensare di gara in gara, dopo il girone di andata credo si inizierà ad avere una panoramica più chiara dei valori in campo delle dodici squadre dello stivale partecipanti alla Serie A Silver”.

Il match Genea Lanzara – Haenna andrà in scena Sabato 30 Settembre alla Palestra Caporale Palumbo di Salerno con fischio di inizio alle ore 18:30.