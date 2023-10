Boxe, Abbes Mouhiidine pronto per l’EUBC Cup Dall’8 al 14 ottobre in Montenegro c’è l’appuntamento con l’attesa competizione.

L’EUBC Cup è uno degli appuntamenti più attesi di questo autunno. Sul ring di Buvda in Montenegro, dall’8 al 14 ottobre, sono attesi tanti pugili di alto livello. Ci sarà anche la squadra italiana che si presenterà con la punta di diamante: Aziz Abbes Mouhiidine. Dopo la bella vittoria di Montecarlo, il campano è pronto per volare a Buvda e vivere un’altra tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi che sono il suo grande obiettivo.

Nella categoria dei 92 kg il gigante di Mercato San Severino partirà col favore del pronostico.

Nel lungo periodo di preparazione queste competizioni sono fondamentali per incrociare i guantoni contro pugili di buon livello e mantenere il ritmo agonistico del match.

Aziz Abbes Mouhiidine è ormai un punto di riferimento per tutta la squadra maschile e anche per i compagni averlo in queste competizioni è una grande occasione per vedere come si allena e prepara i suoi incontri.

Evento cui prenderanno parte 8 azzurri:

54kg Federico Serra

57kg Francesco Iozia

60kg Giuseppe Canonico

67kg Gianluigi Malanga

71kg Salvatore Cavallaro (date of birth 26.11.2001)

80kg Salvatore Cavallaro (date of birth 16.08.1995)

92kg Aziz Abbes Mouhiidine

92+kg Diego Lenzi

Tecnici

Sumbu Kalambay

Gennaro Moffa

Giovanni Cavallaro

Edoardo Capitanucci (Physio)

INFO KERMESSE

7 ottobre: Sorteggi

8-13 Ottobre: Preliminari, quarti, semifinali

14 ottobre: Finali

Il torneo, cui partecipano i migliori Pugili Elite d'Europa, garantirà i seguenti premi in denaro ai primi 5 classificati per ciascuna categoria di peso: 15k Euro per il primo, 10k Euro per il secondo, 5K per il terzo e quarto, 1K per il quinto.