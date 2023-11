Power Basket-Virtus Molfetta 61-74, coach Menduto: "C’è da lavorare tanto" Le dichiarazioni del coach riconoscono il valore di Molfetta che vince con merito al Palasilvestri

Seconda sconfitta consecutiva per la Power Basket Salerno. Il team del presidente Luca Renis è costretto a cedere il passo davanti alla capolista Virtus Molfetta, che espugna il PalaSilvestri di Matierno per 61 a 74. (QUI, il resoconto e l'analisi del match di alta classifica di ieri).

Coach Menduto fa i complimenti a Molfetta: "Non siamo stati all'altezza della gara. C'è da lavorare tanto"

“C’è sicuramente da fare i complimenti a Molfetta che ha fatto un’ottima gara e ha meritato la vittoria e il posto in classifica - le dichiarazioni di coach Mario Menduto -. Lato nostro non siamo stati all’altezza della gara, c’è poco da recriminare. Non abbiamo fatto una gara sufficiente, sopratutto in difesa. Abbiamo subito la loro grinta nei primi due quarti, poi nella seconda parte sono migliorati l’atteggiamento e l’impegno ma non è bastato. Non siamo ancora al livello della prima della classe e c’è da lavorare tanto se vogliamo diventarlo".

Il commento di Dabandagata

“Sapevamo di avere di fronte una squadra di altissimo livello e lo hanno dimostrato oggi in campo. Avevamo preparato bene la partita, ma non è bastato - questo il commento del numero 9 Dabangdata - Se vogliamo salire di livello, dobbiamo continuare a lavorare duramente e dimostrare di essere una vera squadra, affrontando le difficoltà insieme perché questa è la nostra forza”.

I tabellini: Zampa, pochi minuti ma buoni. Zanini tiene botta. Amaramburu è di altra categoria

Power Basket Salerno - Zampa 11, Zanini 11, Basile 9, Manisi 8, Favaretto 8, Tersillo 6, Misolic 4, Ani 4, Chaves n.e., Frasca n.e., Biccardi n.e., Dabangdata n.e. Coach Menduto

Virtus Molfetta - Aramaburu 22, Sirakov 13, Paglia 11, Stefanini 9, Formica 8, Calisi 5, Donati 4, Mezzina 2, Annese, Sasso, Sadreika, Minervini. Coach Carolillo