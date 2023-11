Givova Scafati Basket: altro stop in volata, vince il Banco di Sardegna Sassari Colica renale per Sacripanti a poche ore dalla palla a due. Sostituito da Ciarpella in panchina

Nuovi rimpianti in trasferta per la Givova Scafati: sconfitta in volata contro il Banco di Sardegna Sassari al PalaSerradimigni. Finale di 79-76 per la Dinamo sulla squadra gialloblu priva di coach Stefano Sacripanti in panchina: forte colica renale per il tecnico canturino a poche ore dalla palla a due e il roster è stato guidato dal vice, Marco Ciarpella.

Ciarpella: "Un vero peccato"

"Il primo pensiero va a Pino Sacripanti, vittima di un malore che lo ha costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso, impedendogli di essere in panchina: avremmo voluto vincere anche per lui, ma non ci siamo riusciti. - ha spiegato Ciarpella nel post-gara - La squadra ha avuto un buon impatto con la partita, è stata avanti anche più volte senza però mai riuscire a piazzare la zampata per chiuderla. Emblematico è stato ad esempio l’episodio della palla vagante persa ad un minuto dalla fine da cui è scaturita la tripla di Kruslin, come emblematici sono stati gli errori ai liberi ed i secondi tiri concessi nella prima parte di gara agli avversari. E’ un peccato, perché, statistiche alla mano, abbiamo tirato 15 volte in più dal campo rispetto a Sassari, ma ci è mancata l’energia e la fisicità per finire dentro l’area. Sassari è stata invece brava a togliere l’iniziativa ai nostri palleggiatori, raddoppiando sui pick and roll, mentre noi purtroppo non siamo riusciti nella prima metà a far uscire la palla, a dispetto della seconda metà in cui invece, pur riuscendo a servire il lungo e ad aprire di più il campo, nel finale siamo stati puniti da palle vaganti, uno contro uno e qualche buon canestro degli avversari".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Nona Giornata

Banco di Sardegna Sassari - GIvova Scafati 79-76

Parziali: 14-21, 21-12, 19-21, 25-22

Sassari: Cappelletti 4, Pisano ne, Treier 7, Pitirra ne, Tyree 10, Kruslin 13, Raspino, Gandini ne, Gentile S. 9, Gombauld 20, McKinnie, Charalampopoulos 16. All. Bucchi

Scafati: Sangiovanni ne, Gentile A. 9, Mouaha ne, Pinkins 13, De Laurentiis ne, Rossato 10, Logan 4, Robinson 7, Rivers 7, Nunge 15, Pini, Strelnieks 11. All. Ciarpella

Arbitri: Massoni, Quarta, Catani

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969