Power Basket Salerno: esonerato coach Menduto, si dimette anche il ds La guida della squadra salernitana è stata affidata temporaneamente a Titto Carone

La notizia era nell'aria e si poteva presagire dalle parole del direttore generale Parrella alla fine del match contro Lucera, che è valsa la quarta sconfitta consecutiva alla Power Basket Salerno.

La società del presidente Luca Renis ha confermato in una nota stampa di pochi minuti fa il ribaltone in panchina. E non solo. "La Power Basket Salerno comunica di aver sollevato dal ruolo di head coach Mario Menduto. La guida tecnica della squadra è stata temporaneamente affidata a coach Titto Carone. Contestualmente, la società prende atto delle dimissioni del ds Orlando Menduto. Power Basket Salerno li ringrazia per l’importante lavoro svolto finora e gli augura le migliori fortune personali e professionali".

Il direttore generale Carmine Parrella e il presidente Luca Renis dovranno immediatamente trovare delle figure all'altezza per rimpiazzare Mario ed Orlando Menduto.