Givova Scafati Basket, l'annuncio di Logan: "Mi ritiro dal gioco che amo" Il cestista di Chicago: "Ringrazio la mia famiglia e tutti i club in cui ho giocato"

David Logan dice addio al basket giocato. Lo fa dagli States dopo aver lasciato solo un messaggio al general manager e al direttore sportivo della Givova Scafati, squadra in cui milita dal 2022 con una breve esperienza per i playoff di Serie A2 in canotta Pallacanestro Cantù. Ritorno a casa e annuncio tramite il blog "The Next Prospect" di Tom Bollato con un post sui social, condiviso dalla pagina ufficiale del giocatore di Chicago e dall'agente Johnny Foster.

Le parole di Logan

"A questo punto della mia carriera credo di aver fatto tutto quello che era possibile fare in questo sport. Voglio ringraziare mia moglie e i miei figli per il supporto in questi anni. Voglio ringraziare il mio agente e tutti i club in cui ho giocato. Spesso, quando pensi di essere alla fine di qualcosa, sei solo all'inizio di qualcos'altro. Mi ritiro dal gioco che amo"

L'annuncio con il palmares

"David Logan ha annunciato il ritiro dal basket giocato. È stato il giocatore dell'anno di Division II nel 2005 e ha continuato ad avere una grande carriera all'estero. Il curriculum di Logan parla da solo: second team all-Europe 2010, vincitore della Coppa Italia 2015, vincitore della Coppa di Francia 2018, miglior realizzatore del campionato lituano nel 2017, MVP del campionato polacco 2008, MVP delle finali del campionato polacco 2018, MVP della Supercoppa israeliana 2012, MVP della Coppa Italia 2015, MVP della Coppa di Francia 2018, MVP dei playoff di Serie A2 in Italia nel 2019, player of the year nella Division II NCAA 2005, player of the year GLVC 2005, 2x first-team All-GLVC 2004 e 2005. La point guard ha giocato in Israele, Grecia, Corea del Sud, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Grecia, Lituania e Francia: una carriera infernale".