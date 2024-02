Givova Scafati Basket: rescisso il contratto con Strelnieks Cammino altalenante in canotta gialloblu e termina l'avventura del lettone

La Givova Scafati ha salutato Janis Strelnieks. L'esterno lettone non è più un giocatore della società dell'Agro da alcune ore. Arrivato in corsa nella gestione tecnica di coach Stefano Sacripanti, aveva fatto il suo esordio in canotta gialloblu nel corso della quinta giornata di LegaBasket Serie A trovando continuità fino al decimo turno di campionato prima di una pausa fino al giro di boa. Da lì due presenze nel girone di ritorno, un altro stop per poi tornare sul parquet domenica scorsa a Bologna contro la Virtus Segafredo con 19 minuti di impiego senza punti realizzati e termina così l'avventura di Strelnieks con la Givova.

Il comunicato ufficiale del club gialloblu

"La Givova Scafati rende noto di aver ufficialmente rescisso il contratto che legava la società gialloblù all’atleta di nazionalità lettone Janis Strelnieks".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969