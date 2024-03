Pallanuoto A1. La Rari Nantes Salerno sfida Quinto per blindare la salvezza Quarta giornata del Round Retrocessione per la formazione salernitana

Quarta giornata del Round Retrocessione per la Check-Up Rari Nantes Salerno che dopo i primi due risultati positivi di fila è chiamata a dare conferma del suo stato di forma nella gara contro l’ostico Quinto, davanti al proprio pubblico presso la Piscina Simone Vitale, sabato 23 marzo alle ore 18.

Tre punti fondamentali per seguire il percorso della salvezza diretta, contro un avversario storicamente non facile per i giallorossi come il Quinto, che ha chiuso gli ultimi due campionati sempre nella top 7.

“Siamo tutti consapevoli di quanto questi punti siano importanti per noi, mi aspetto una partita combattuta fino alla fine. Stiamo bene e pronti a battagliare insieme al nostro fantastico pubblico”, le parole di mister Cristian Presciutti.

“La lunga sosta ci ha dato modo di aggiungere degli automatismi al nostro gioco. Abbiamo lavorato duramente, ci siamo allenati con l’Ortigia a Siracusa, spesso con il Posillipo. Ci sentiamo più in forma rispetto all’inizio, in particolare io che ho dovuto saltare tutta la prima parte di campionato. Queste due vittorie ci hanno dato sicuramente morale e abbiamo voglia di continuare così. La partita con il Quinto sarà molto intensa. Nella partita dell’andata a Genova siamo stati sopraffatti, domani cercheremo di rifarci. Il Quinto è tra le squadre più forti di questo girone, la chiave sarà la difesa e saper mantenere la lucidità fino alla fine per sbagliare il meno possibile”, le parole dell’estremo difensore giallorosso Gabriele Vassallo.

“Siamo consapevoli che per garantirci una possibilità di evitare i playout e raggiungere direttamente la salvezza, dobbiamo vincere tutte le partite. Abbiamo iniziato con il piede giusto questo percorso, ottenendo due risultati positivi, che nonostante il risultato finale, le partite non sono state affatto facili e abbiamo dovuto lottare in entrambe fino alla fine. Ora, affrontando il Genova Quinto, dobbiamo mantenere lo stesso spirito combattivo e la stessa determinazione che abbiamo dimostrato finora”, ha concluso l’attaccante croato Antun Goreta.