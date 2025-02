Da Tramonti alle giovanili del Napoli: il sogno del baby Giovanni Arpino Gli azzurri sono pronti a scommettere sul trequartista 11enne cresciuto nella Polisportiva Tramonti

Ha appena 11 anni ma il suo talento calcistico ha già impressionato numerosi addetti ai lavori. Giovanni Arpino, trequartista classe 2014, è la nuova promessa del calcio della Costa D'Amalfi. Il baby calciatore, cresciuto nella Polisportiva Tramonti, ha firmato con il Napoli, seguendo la tradizione di tanti giovani talenti come Giuseppe Pisani, Federico Apicella, Luigi Cuomo e Raffaele Apicella. Giovanni, per tutti "Giò Giò", avrà adesso un futuro in azzurro.

La Polisportiva Tramonti del presidente Raffaele Apicella gli ha spalancato le porte da quando aveva 5 anni. I progressi li hanno notati tutti: Arpino era anche sotto la lente d'ingrandimento di Salernitana, Fiorentina e tante altre società professionistiche. Il Napoli, però, ha bruciato la concorrenza e accompagnato dal papà Ottavio, con un passato da giocatore semi professionista, è stato accolto da Gianluca Grava e Luigi Caffarelli, ritratti in foto insieme al piccolo Giovanni, Ottavio Arpino e Raffaele Apicella.

“Dopo anni di impegno e sacrifici - ha detto Raffaele Apicella, presidente della Polisportiva Tramonti - il nostro Gio' Giò ha raggiunto una crescita tecnica e fisica che gli hanno permesso di varcare nuove porte. Grazie al duro lavoro di tutti questi anni, ai vari confronti con squadre professionistiche e ai tanti osservatori che abbiamo incontrato nel corso delle nostre esperienze, ha raggiunto il suo primo traguardo, varcando la porta del Napoli, ben preparato, con doti e qualità che si contraddistinguono già all’interno della sua nuova squadra. Sono orgoglioso e felice per questo nuovo inizio che merita tanto, insieme alla sua famiglia. E’ stata un’emozione unica accompagnarlo in questa nuova avventura, per me è come aver visto un figlio firmare. La Polisportiva Tramonti resterà sempre la sua casa”.