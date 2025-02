Pallamano A1. Esame in alta quota per la Jomi Salerno: sfida con Pontinia Entrambe le compagini condividono attualmente il secondo posto

Sabato 15 febbraio 2025, alle ore 17:00, la Jomi Salerno affronterà in trasferta l'Adattiva Pontinia nella sfida valida per la diciassettesima giornata di regular season del campionato nazionale di Serie A1 femminile. Entrambe le compagini condividono attualmente il secondo posto in classifica con 28 punti, inseguendo la capolista AC Life Style Handball Erice.

La Jomi Salerno è reduce dal netto successo casalingo contro Sassari, il Pontinia invece viene dalla larga vittoria sul campo del Teramo.

La partita di sabato rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le formazioni. Una vittoria consentirebbe di staccare l'avversaria diretta e di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica. Servirà una squadra in grande spolvero: solida, lucida ed efficace. Le ragazze di Vincent sono chiamate a non sbagliare in uno degli appuntamenti più importanti della stagione. In merito le parole di Rocio Squizziato: “La partita contro Sassari è andata molto bene. È stato importante portare i due punti a casa, ma lo è stato ancora di più poter far girare la squadra lasciando spazio a tutti. Inoltre abbiamo avuto modo di provare alcuni schemi che si provano in allenamento ma non sempre in partita. Giocare contro Pontinia sarà difficile. Sono una squadra forte con tanta qualità ed esperienza. La posta in palio è alta: vincendo avremmo l’opportunità di superarle in classifica prendendoci il secondo posto. Lavoreremo sodo per dare il meglio di noi”.