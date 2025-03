Pallanuoto A2. Riparte la Rari Nantes Arechi: pari interno con l'Acquachiara I salernitani occupano il penultimo posto del girone con 9 punti

Incontro equilibrato e avvincente quello andato in scena tra Bricobros Rari Nantes Arechi e Acquachiara Ati 2000 disputatosi alla piscina Vitale, terminato con un pareggio per 6-6 al termine di quattro tempi molto combattuti.

La gara, valida per la 13 giornata della regular season del girone sud del campionato di A2 maschile di pallanuoto, ha visto un'alternanza di momenti favorevoli a entrambe le squadre, con il team del presidente Elena Gallo che ha condotto la prima metà del match ed i partenopei capaci di una rimonta nella seconda parte.

Una risposta da parte del settebello salernitano dopo l’avvicendamento alla guida tecnica che ha visto Marco Iannicelli prendere il posto di Roberto Baviera che ha deciso di non allenare più la prima squadra ma di fare solo il vicepresidente.

I parziali dell'incontro (2-1, 1-0, 1-3, 2-2) raccontano di un avvio solido da parte dei padroni di casa, che hanno saputo costruire un vantaggio di 3-1 all'intervallo lungo. Nel terzo tempo, Acquachiara ha reagito con determinazione, ribaltando l’inerzia della partita e riducendo lo svantaggio. L'ultimo quarto ha visto entrambe le squadre darsi battaglia, con i partenopei mettere il muso in avanti fino ai secondi conclusivi quando, sulla sirena finale, il settebello guidato da Marco Iannicelli ha trovato il gol del meritato pareggio.

Un pareggio prezioso per la Bricobros Rari Nantes Arechi che tiene i salernitani al penultimo posto del girone con 9 punti.

Il team salernitano ritorna in vasca sabato 8 marzo 2025 alle ore 15:00 in casa del Gls Napoli Lions.

Bricobros Rari Nantes Arechi - Acquachiara Ati 2000 6-6 (2-1, 1-0, 1-3, 2-2)

Bricobros Rari Nantes Arechi: C. Salmieri, C. Pagano, A. Giannatsis 1, P. Iannicelli 1, C. De Sio 1, A. Ragosta, L. Albano, G. Gregorio 2, V. Santoro, M. Vuolo, A. Apicella, G. Barberisi 1, F. De Totero, C. Lamanna. All. De sio

Acquachiara Ati 2000: D. Chianese, D. Cielo, M. Fortunato 1, M. Hadzic 1, A. Di Maro, M. Panico, P. Nazzaro 2, P. Porzio, M. De Florio La Rocca, D. De Gregorio 2, S. Pratali, I. Postiglione, R. Longo, D. Varavallo. All. Porzio

Arbitri: Iacovelli e Rizzo

Note: uscito per limite di falli Ragosta (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Arechi 2/6 + 2 rigori e Acquachiara 1/8 + un rigore. Spettatori: 200 circa.