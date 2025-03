Pallanuoto A2. La Rari Nantes Salerno dilaga nel derby con il Circolo Nautico I giallorossi si sono imposti con il risultato di 21-7

Netta vittoria nel derby salernitano per la Check-up Rari Nantes Salerno, che alla piscina "Simone Vitale" supera agevolmente il Circolo Nautico Salerno con un perentorio 21-7, mantenendo così la scia del primato in classifica. Un incontro senza storia, caratterizzato da un evidente divario tecnico tra le due squadre in acqua. Ampio minutaggio per i giovani giallorossi che, anche questa volta, si sono fatti trovare pronti con buone prestazioni e tante reti.

Sul fronte realizzativo, triplette per Luongo, De Freitas, Privitera, Fortunato, Chianese e De Simone. A segno anche Pica con una doppietta e Sifanno con un gol.

Questo il pensiero di mister Presciutti al termine del match: "I ragazzi hanno approcciato bene questo derby con concentrazione e intensità. Nonostante qualche errore, mi è piaciuto l'atteggiamento che abbiamo avuto in difesa. Abbiamo provato anche qualche situazione di gioco specifica che ci servirà nelle partite future"

Nel prossimo turno di campionato, sabato 8 marzo, la Rari sarà di scena in casa per affrontare il Centro Nuoto Latina. Fischio d'inizio previsto per le ore 18:00.

Amarezza in casa Circolo Nautico: "Avevo chiesto ai ragazzi un approccio forte a questa gara perché conoscevo il valore degli avversari, purtroppo nei primi due tempi non siamo stati in acqua", ha detto il tecnico Walter Fasano. "Qualcosa di buono lo abbiamo fatto nella ripresa, sapevamo che era una partita proibitiva però è stato brutto vedere un approccio al match di questo tipo. Andiamo avanti consapevoli che anche queste situazioni fanno parte del bagaglio di esperienza dei ragazzi”.

POL. C.N. SALERNO-CHECK-UP R.N. SALERNO 7-21 (Parziali: 0-4; 0-7; 4-5; 3-5)

POL. C.N. SALERNO: F. Martucci, F. Costa 1, U. Piccolo, G. Esposito, A. Di Somma 3, A. Roscigno, Marcello Malandrino 1, L. Fileno, S. Cucciniello, F. Marcellino 1, E. Pignataro 1, F. Luongo, D. Giarletta, A. De Bartolomeis. All. Fasano

CHECK-UP R.N. SALERNO: A. Milione, M. Luongo 3, A. De Simone 3, C. Sanges, R. Agulha De Freitas 3, D. Gallozzi, A. Fortunato 3, F. Sifanno

1, A. Chianese 3, G. Parrilli, A. Privitera 3, D. Pica 2, A. Tortorella, P. Borsellino. All. Presciutti

Arbitri: Bonavita e Puglisi

Note: Usciti per limite di falli Gallozzi (RN Salerno) nel terzo tempo e Borsellino (RN Salerno) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pol. C.N Salerno 5/11 e Check-Up RN Salerno 5/11 + 2 rigori.