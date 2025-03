Pallamano A2. L’Anzio impone la sua legge ad una generosa Bitdrome Il Circolo Nautico cede 17-14 in trasferta

Esce, ancora una volta, sconfitta dall’acqua la Bitdrome Circolo Nautico Salerno che nell’incontro valevole per la quattordicesima giornata del girone Sud perde contro l’Anzio Waterpolis. Doveroso ribadire, ancora una volta, che l’incontro non era certamente dei più semplici contro una rivale attrezzata per la lotta playoff e vogliosa di riscattare la

pesante sconfitta subita sabato scorso contro la Giorgini Ottica Muri Antichi.

La squadra tiene fede alla promessa di riscattare il pessimo approccio del derby con la Rari e ribatte colpo su colpo alle iniziative avversarie nel corso di un primo periodo pirotecnico che regala nove reti negli otto minuti inaugurali. Nei sedici minuti centrali il sette in calottina bianca cambia passa e in apertura di ciascuna delle due frazioni piazza un break di 3-0 grazie a cui mette le mani sul match.

Tullio Apicella vanta un roster nel quale ci sono giocatori di categoria superiore che si mescolano con elementi che militano da anni nella categoria e sono proprio il centroboa Andrea Narciso e Giovanni Barberini a segnare gol pesanti per i padroni di casa. I gialloblu ci provano con tenacia ma non riescono a creare le condizioni per ridurre il gap contro una rivale che trova sempre il modo per riallungare non appena si riavvicinano.

L’uno-due firmato Campolongo-Fratarcangeli ad inizio quarto parziale mette definitivamente in ghiaccio la partita sul 16-9. Gli ospiti hanno però il merito di non uscire dal match, continuano a giocare e trovano il modo per piazzare il 5-1 grazie a cui riducono le proporzioni della sconfitta. La reazione finale e il buon approccio al match devono rappresentare la base da cui ripartire sia nella proibitiva sfida di sabato contro la Canottieri Napoli che nelle sfide dirette da affrontare

nelle settimane successive.

A fine partita Walter Fasano commenta così il match. «Oggi i ragazzi mi son piaciuti, ho visto un bell’atteggiamento. Siamo sempre stati distanti dagli avversari, abbiamo avuto diverse occasioni per rientrare in partita, le abbiamo sbagliato e abbiamo puntualmente subito gol sul lato opposto. Alcune cose buone sono state fatte ed è un peccato, con un pizzico di attenzione in più e di cattiveria in fase offensiva e andando pulire alcuni errori individuali in fase difensiva

le partite potrebbero prendere unna piega diversa. Andiamo avanti però senza abbatterci».



ANZIO WATERPOLIS-POL. C.N. SALERNO 17-14(Parziali: 5-4; 5-2; 4-3; 3-5)

ANZIO WATERPOLIS: S. Santini, C. Campolongo 1, A. Musco 2, L. Di Rocco, L. Checchini 1, A. Castaldi, M. Ferrante 2, G. Barberini 4, A. Mauriello, A. Narciso 3, N. Fratarcangeli 2, D. Parisi 2, L. Paglia, L. De Luca. All. Apicella

POL. C.N. SALERNO: F. Martucci, F. Costa 1, U. Piccolo, E. Pignataro, A. Di Somma 4, M. Malandrino 2, M. Malandrino 1, L. Fileno, S. Cucciniello, K. Della Monica 2, A. Strianese, F. Luongo 3, D. Giarletta, A. Roscigno 1. All. Fasano

Arbitri: Savino e Paduano

Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Anzio 6/9 + 2 rigori e Salerno 4/10 + un rigore. Roscigno (S) sbaglia un tiro di rigore (fuori) nel quarto tempo. Spettatori: 200 circa.